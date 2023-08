Karlsson o mega výměně: Pohár byl vždycky cíl. GM ho chtěl už v Torontu

S klubem z Pensylvánie byl spojován už delší dobu. Každopádně až v neděli bylo oficiálně stvrzeno velké stěhování Erika Karlssona (33) do Pittsburghu. Nejlepší obránce minulé sezony NHL po obřím trejdu ze San Jose objasnil, proč si z více nabídek vybral právě Penguins. Možnost získat Stanley Cup s týmem, který ví, jak na to. „To pro mě vždycky byl největší cíl. Hrál jsem proti Pittsburghu mnohokrát a prohrál proti nim, když vyhráli Pohár. Jsem opravdu nadšený,“ usmíval se švédský bek na středeční tiskovce.

Na stole měl mít nabídky z Toronta, Caroliny či Seattlu, ale všechny odmítl. Do kanceláře Sharks mohl Erik Karlsson klidně přinést užší seznam týmů, do kterých by se případně nechal vyměnit. K tomuto kroku se ale neuchýlil. Ve chvíli, kdy zkušený obránce zjistil, že o jeho služby stojí v Pittsburghu, se totiž o jinou destinaci už ani nezajímal. Transfer z Kalifornie na severovýchod USA nebyl jednoduchý, musel se zapojit i Montreal. Vyhlédnuté štace se ovšem vítěz tří Norris Trophy přeci jen dočkal.

Při úžasném obrození v minulé sezoně, ve které si po letech sužovaných zraněními v 82 zápasech připsal na zadáka famózních 101 bodů (25+76), získal opět radost z milované hry. Pro nadcházející ročník ale po znovunalezené chuti do hokeje toužil i po výhrách a bojích v play off, čehož by se nyní při přestavbě v San Jose zřejmě nedočkal. Nejlepší pocit měl Karlsson z Penguins.

„Byl jsem velmi nadšený z možnosti jít někam, kde bych mohl hrát za soutěživý tým. Myslím si, že rád hraji důležité zápasy, že chci být součástí úspěšného týmu a podílet se na kolektivním úspěchu,“ vysvětloval hvězdný bek novinářům.

V Pittsburghu se mimochodem opět setká s Jasonem Spezzou, někdejším parťákem z Ottawy. Bývalý vynikající útočník momentálně působí u Pens jako asistent GM.

Pro Karlssona bylo při volbě Penguins klíčové jejich know-how na úspěch. Připomněl, jak ještě v barvách Ottawy v play off NHL třikrát zažil, kdy šla parta s tučňákem na dresu dál na úkor Senators (2010, 2013 i 2017) a ve finále si došla pokaždé pro Stanley Cup. „V Pittsburghu vědí, jak na to. Hráči, kteří tu jsou už dlouhou dobu, jsou stále opravdu dobří. Těším se, že se vedle nich budu moct naučit nějaké nové věci. Doufám, že to, co přinesu já, jim taky pomůže,“ rozplýval se rodák z Landsbro.

V Pittsburghu by měl Karlsson vytvořit údernou dvojici s ostříleným bekem Krisem Letangem. Společně by měli výrazně podporovat v útoku lídra Sidneyho Crosbyho i matadora Jevgenije Malkina. Kouč Pens Mike Sullivan věří, že zvučná posila bude velkou pomocí.

„Bude pro nás jezdit hodně do útoku, což nyní dělá Kris Letang. Teď máme dalšího takového hráče a myslím si, že tihle kluci mohou opravdu dobře doplnit některé z našich hvězdných hráčů směrem dopředu,“ je přesvědčený trenér, který Penguins dovedl ke dvěma Stanley Cupům v letech 2016 a 2017.

Ze svého prvního velkého dotaženého trejdu je momentálně nadšený i Kyle Dubas. Nový generální manažer, který byl v průběhu června vyhozen od Maple Leafs, dal jasně najevo, že když už měli Pens šanci podepsat hráče, jako je Karlsson, rozhodli se neváhat.

„I když je mu něco přes třicet, nadále je jedním z nejlepších bruslařů v NHL a samozřejmě je i dost platný směrem dopředu,“ má jasno sedmatřicetiletý šéf hokejových operací v Pittsburghu. Dubasův „lov“ Karlssona se přitom rozběhl už dávno. O získání majitele stříbra z olympiády v Soči 2014 usiloval ještě jako GM Toronta. „Byl to poměrně zdlouhavý proces, který sahá až k mému předchozímu zaměstnání,“ prozradil Dubas.

Na začátku června však u Maple Leafs skončil. Na pozici generálního manažera Toronta byl dosazen Brad Treliving, který místo Karlssona do kanadského velkoklubu zlákal krajana Johna Klingberga. Dubasovi o více jak dva měsíce později rozjetý plán vyšel, ale už na jiné adrese. V Pittsburghu vystřídal Rona Hextalla a vlastně i Briana Burkeho.

