SESTŘIHY: Nečas chyboval, Carolina mečbol nevyužila. Faksa sestřelen

Martin Nečas v souboji s New York Islanders • Reuters

Hokejisté New York Islanders vyhráli na ledě Caroliny 3:2 a snížili stav série úvodního kola play off NHL na 2:3. U rozdílové branky přišel Martin Nečas o puk na útočné modré čáře. Dallas potrestal jedním gólem pětiminutové vyloučení za zákrok na Radka Faksu, porazil Minnesotu 4:0 a vede 3:2 na zápasy. Český útočník potřeboval ošetření, ale zápas dohrál. Edmonton zdolal Los Angeles 6:3 a vede v sérii 3:2.

Islanders nasměrovali k výhře Pierre Engvall a Brock Nelson, kteří zajistili týmu vedení 2:0. Oba útočníci si připsali gól a přihrávku. Carolině odvolali rozhodčí po trenérské výzvě branku Stefana Noesena na 1:1 kvůli ofsajdu. Až ve 34. minutě se domácí radovali z regulérního gólu, tečí snížil Paul Stastny. V závěru druhé třetiny ale obral Mathew Barzal o puk Nečase a z přečíslení dva na jednoho zvýšil.

Aktivnější Carolina zápas už jen zdramatizovala trefou Sebastiana Aha v 51. minutě. Více nepovolil Ilja Sorokin, který zastavil 34 střel.

Faksa si v úvodu zápasu stáhl v obranném pásmu rukavicí puk ze vzduchu na led a Marcus Foligno jej trefil kolenem do kolene. Český útočník zamířil s dopomocí na ošetřovnu, ale ještě v úvodní třetině se vrátil zpět do hry. Rozhodčí vyloučili Foligna na pět minut a do konce zápasu. Z přesilové hry otevřel skóre Tyler Seguin.

Dallas využil ve 12. minutě trefou Jasona Robertsona další početní výhodu a na začátku prostřední části zvýšil z dorážky Mason Marchment. Gólovou tečku udělal Ty Dellandrea v závěru utkání při hře Minnesoty bez brankáře. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jake Oettinger, který kryl 27 střel. Tři góly domácích připravil Roope Hintz, který vede s 11 body (4+7) produktivitu letošního play off.

Nejlepším střelcem vyřazovací části je Leon Draisaitl, který dostal Edmonton šestou trefou v play off do vedení 2:0. Kanadský klub vyhrál první třetinu 3:2 a definitivně zlomil zápas na svou stranu v rozmezí 32. až 45. minuty, kdy odskočil i díky dvěma gólům Nicka Bjugstada na 6:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:10. Stastny, 50:28. S. Aho II Hosté: 10:27. Engvall, 23:16. Nelson, 38:05. Barzal Sestavy Domácí: Raanta (Andersen) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – MacEachern, S. Aho II (A), Jarvis – Martinook, Kotkaniemi, Nečas – Noesen, J. Staal (C), Fast – Stepan, Stastny, Puljujärvi. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, S. Aho I, Mayfield, Romanov, Dobson – Lee (C), Horvat, Barzal – Engvall, Nelson (A), Palmieri – Parise, Pageau, Fasching – Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí Nicholson, Sutherland – MacPherson, Marquis Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 680 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:22. Seguin, 11:04. J. Robertson, 21:19. Marchment, 56:03. Dellandrea Hosté: Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, Suter, Hakanpää, Lindell, Hanley, Harley – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Dadonov, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Dellandrea, Domi, Marchment – Glendening, Faksa, Kiviranta. Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Faber, Klingberg – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Steel, M. Johansson – M. Foligno (A), Gaudreau, Nyquist – Reaves, Dewar, Duhaime. Rozhodčí Kozari, Lee – Brisebois, Gibbons Stadion American Airlines Center, Dallas