Táta Pastrňák: Pivní procházka s rodinou. Co říká na obě své holky?

I přesto, že do začátku sezony ještě nějaký čas zbývá, je David Pastrňák (27) v jednom kole. Aktuálně nejlepší český hokejista se na skok vrátil do rodné země, kde si mimo jiné našel čas i na rodinu své milované Rebeccy. Jak si pobyt v Česku užívá?

Už příští sobotu se David Pastrňák předvede českým hokejovým fanouškům na litvínovském ledě v rámci charitativní exhibice nazvané Zápas legend. Ještě předtím si ale našel čas na rodinné příslušníky své drahé Rebeccy, se kterými podnikl speciální špacír. „Byla tady rodina Rebeccy ze Švédska, takže jsme je vzali na klasickou pivní procházku, což děláme už třetí rok. Moc se jim to líbilo,“ uvedl český sniper na křtu vlastního parfému pro web Super.cz.

Kromě radosti se ale také zodpovědně věnuje rodinným povinnostem. Společně se svou kráskou se stará o malinkou Freyu, která se páru narodila před dvěma měsíci. „Je malinká, snažím se pomáhat a přebalovat, jak to jde,“ popsal Pastrňák. „Samozřejmě to není pro ty maminky na začátku jednoduché, takže pomáhám, jak jen to jde. Moc si to užívám a jsem na obě holky moc pyšný,“ nechal se slyšet.

Dům pět minut od pláže, ale...

S přebalováním tak útočné eso Bostonu nemá ani trochu problém. Podle jeho slov je to navíc jediná chvíle, kdy může pomáhat ohledně pečování Freyi. „Je to jediná práce, jak můžeme pomoct. Přece jen my nemáme mlíčko, takže se snažím pomoct aspoň takhle,“ přiblížil situaci.

A co dovolená? Koneckonců, když je člověk neustále v jednom kole, ať už kvůli práci nebo kvůli rodině, odpočinek se hodí. Pastrňák ale naneštěstí nemá na dovolenou čas. „Bohužel ne, protože musíme navštívit dvě země za krátkou dobu.“ Alternativou je pláž ve Švédsku kousek od domu, ale má to své nevýhody. „Ve Švédsku bydlíme pět minut od pláže, ale moře je studenější. Myslím si, že to letos bude stačit. Čas nám na cestování nezbyde,“ dodal závěrem havířovský rodák.