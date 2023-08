Škrtelovo luxusní sídlo: Trávník mu seká hokejová legenda! Proč se radil s manželkou?

Na sousedním Slovensku platí za jednu z nejznámějších tváří tamní fotbalové scény. Přesto si Martin Škrtel (38) své soukromí pečlivě střeží. Nyní ale někdejší bek Liverpoolu chystá pro fanoušky příjemnou změnu. V rámci připravovaného filmu o své osobě nechal příznivce nakouknout do své přepychové vily!

Buď, anebo. Takový podtitul má snímek, který mapuje nejen sportovní život slovenského fotbalisty Martina Škrtela. Velkolepý příběh spatří premiéru už na konci příštího měsíce. Známý obránce, který během své bohaté kariéry nastupoval několik let za věhlasný Liverpool, ukázal i prostory svého honosného sídla, které koupil před osmi lety. Jaká je cena?

Podle jednoho z trenčínských realitních makléřů se hodnota domu odhaduje až na 48 milionů korun. Než ale do své vily pustil štáb s kamerami, radil se s manželkou Barborou. „Žádné rozhodnutí bych neudělal bez manželky. Radili jsme se, přeci jen to je velký zásah i do jejího soukromí,“ prozradil Škrtel pro slovenský web Šport24.

O trávník se staral Hossa

„Postupem času jsem k tomu měl čím dál tím lepší vztah. Má žena to měla stejně. Shodli jsme se tedy na tom, že ukázat mou osobu i takovým způsobem bude správné,“ doplnil.

Škrtel ale není jediný, kdo má v okolí dům. Kousek od něj totiž bydlí například i trojnásobný vítěz Stanley Cupu a legendární slovenský hokejista Marián Hossa (44). Na instastories se někdejší fotbalový reprezentant dokonce pochlubil příspěvkem, kde mu Hossa seká trávník! I to je důkazem, že Škrtela si v Trenčíně, kde začínal s profesionálním fotbalem, váží.