Skandál v norském hokeji: Do konce roku jsou přerušeny aktivity národního týmu!

Norský svaz ledního hokeje je kvůli velké finanční ztrátě nucen přistoupit k výrazným finančním škrtům. Mimo jiné, jsou také do konce roku pozastaveny veškeré plány národního A týmu. Mnozí na tuto kauzu reagují velmi ostře.

Hráči norského národního týmu se až do konce roku nesejdou. Nařídilo to vedení hokejového svazu poté, co se přišlo na téměř devatenácti milionovou ztrátu, za rok 2022. Kromě hráčů se tyto finanční škrty dotknou i řadových zaměstnanců svazu, které čeká hromadné propouštění.

„Nemyslel jsem si, že je to až tak špatné. Dostali jsme se do situace, která není vůbec dobrá,“ vyjádřil se k situaci trenér norského národního týmu, Švéd Tobias Johansson.

Omezení se nebudou týkat pouze národního týmu hráčů do dvaceti let a týmu žen. Dvacítka se totiž po deseti letech dostala na elitní Mistrovství světa, které se bude konat na přelomu roku ve Švédsku. Ženy nebudou omezeny z důvodu sponzorské smlouvy.

„Je to strašně smutné. Tohle není to, co bychom měli dělat. Ale na druhou stranu, když je situace taková, jaká je, je mým úkolem zajistit, abychom to zastavily dostatečně brzy a mohli přistát oběma nohama na ledě,“ řekl k aktuální situaci prezident ledního hokeje Tage Pettersen.

K incidentu se vyjádřil také bývalý reprezentační obránce Alexander Bonsaksen, který oblékal dres národního týmu deset let.

„Je velmi smutné, že se tento problém vyskytl zrovna teď, kdy máme v elitní skupině MS kromě A týmu také týmy hráčů do osmnácti a dvaceti let. Vedení mělo začít používat hlavu mnohem dřív a začít propouštět ještě v době Covidu,“ řekl v rozhovoru.

Trenér A týmu Tobias Johansson také později dodal, že se bojí hlavně o mládežnické výběry a mladé hráče, protože většina starších je finančně zajištěna.