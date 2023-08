Zlato? Sem s ním! Nejžhavější esa a souboje atletického MS v Budapešti

Atletické mistrovství světa v Budapešti startuje, představí se i řada Čechů. A fanoušci už se těší na zajímavou podívanou. Největší hvězdy zaútočí na rekordy. Ale už samo zlato z MS je pochopitelně ohromnou motivací. No, kdo by ho nechtěl? Jaká jsou vůbec nejžhavější esa na cenné kovy? A k jakým bájným soubojům se schyluje? Sport Magazín k MS v atletice objednávejte ZDE>>>

Sha'Carri Richardsonová ráda mění účesy, ale především má proklatě rychlé nohy. První nominaci na MS si vybojovala na americkém šampionátu časem 10,82 vteřiny. Začátkem roku zaběhla čtvrtou nejrychlejší stovku historie za 10,57, jenže s nepovoleným větrem v zádech. V letošní sezoně byla v cíli trvale pod 11 vteřinami. Co na to Jamajčanky?

Ukrajinská výška

Válkou trpící Ukrajině by měly přinést radost tři dámy ve výškařském sektoru. 21letá Jaroslava Mahučichová pobývala v krytu, na halové MS do Bělehradu cestovala tři dny autem, přesto vyhrála (202 cm). Na OH v Tokiu, kde brala za rovné 2 metry bronz, byla hned za ní Iryna Geraščenková (198 cm) a jejich krajanka Julia Levčenková, rodačka z Bachmutu, skončila osmá (196 cm).

Kdy je finále: neděle 27. 8. od 20:05