Moses už pálí, s Muellerem hrál: Holík je chytrý, Brno mi doporučil Červenka

Nejlepší střelec, se kterým jsem hrál. Tohle prohlásil o Stevu Mosesovi v rozhovoru pro Sport a web isport.cz centr Petr Koukal. Do Brna ho doporučil další Čech Roman Červenka, jenž subtilního křídelníka poznal při angažmá ve švýcarském Rapperswilu.

Během rozhovoru po utkání s Jihočechy se mu neustále motal pod nohama malý syn Chester, tátovou dlouhou hokejkou bouchal do puku. „Vydrž chvíli,“ napomínal neposedu předpokládaný kanonýr Komety.

Znáte se s Peterem Muellerem, velkou hvězdou Brna nedávné minulosti?

„Jednou jsme se potkali na turnaji národního týmu. Bylo to někdy v roce 2013 během reprezentační pauzy. Vzpomínám si, že jsme odehráli tři zápasy. Výběr USA moc takových akcí během sezony nemá. Bylo to fajn, ale osobně se s ním moc dobře neznám.“

Místo Muellera teď má centr Petr Holík na křídle vás. Bude spolupráce fungovat?

„Myslím, že ano. Odehráli jsme spolu dvě utkání a v obou jsme skórovali. Myslím, že zápas od zápasu to bude lepší a lepší. Ve třetí třetině jsme měli hodně prostoru na ledě, užili jsme si to. Holík je chytrý hráč, vynikající nahrávač. S takovými centry každý hraje rád. Jsme docela podobné typy. Samozřejmě to ještě bude chtít nějaký čas, abychom si na sebe zvykli. Na papíře to vypadá dobře, ale musíme si vybudovat vztah na ledě i mimo něj.“

Co vám dávají přípravné zápasy?

„Nejsou úplně vzrušující. Čím je člověk starší, tím víc se na ně musí psychicky připravit. Nicméně slouží k tomu, abychom mezi sebou vytvořili chemii. Zápas je lepší než trénink.“

V Evropě působíte dlouho. Jste plně aklimatizován na jiný kontinent a odlišný hokej?

„Hrál jsem v Rusku, ve Švýcarsku, ve Finsku. Zvykl jsem si na evropský hokej a baví mě. Pamatuji si taky na mistrovství světa v Praze 2015. Na začátku šampionátu jsem se zranil, ale nakonec jsem získal bronz, takže mám na Česko skvělé vzpomínky. Hrával jsem s Romanem Červenkou, což je úžasný hráč. Byla s ním zábava. Jsme přátelé. Kometu i město mi doporučil.“