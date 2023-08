Mentální kouč Krejčího o smutku ze zahozené penalty v boji o Ligu mistrů: Vyjde z toho silnější!

Platil za neomylného exekutora z penaltového puntíku, jenže v nejdůležitější moment selhal. „Napadají mě jenom sprostá slova,“ říkal v slzách kapitán Sparty Ladislav Krejčí (24) po úterním vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s Kodaní. Jeho mentální kouč si je ale jistý, že ho taková facka nijak zle nepoznamená.

Ladislav Krejčí byl jedním ze dvou sparťanských hráčů, kteří selhali v penaltovém rozstřelu v odvetném utkání proti Kodani. Společně s ním se netrefil také dánský obránce Asger Sørensen a Sparta tak nepostoupila do závěrečného předkola Ligy mistrů. Její kapitán opouštěl hřiště naprosto zničený. Jeho mentální kouč Vít Schlesinger si o něj však starost nedělá.

„Láďa se roky učil, že když udělá nějakou chybu, tak na ni zareaguje tak, že si z ní jen něco vezme a jede dál. Nic špatného v něm nezůstává, proto je šampion!“ tvrdí Vít Schlesinger.

„Člověka buď takové věci sejmou, nebo bude silnější. A u Ládi vím, že si z toho vezme to, co by měl!“ pokračuje známý "sporthacker", který spolupracuje s mnoha předními sportovci.

U Krejčího věří, že hned tu další "desítku" zase spolehlivě promění. „Na druhou stranu, on nepotřebuje nikomu nic dokazovat, protože z penalt má úspěšnost 90 %, je na ně jeden z nejlepších v Česku!“ kýve Schlesinger.