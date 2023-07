Priske a spol. proti „svým“? Plusem odveta doma i koeficient Kodaně

Sparta a letní cesty do Skandinávie, to ne vždy evokuje zrovna příjemné vzpomínky. Malmö, Häcken, naposledy loni v létě i Viking Stavanger. Ani letos se tomuto směru Pražané nevyhnou.

Pondělní los třetího předkola Ligy mistrů jim přiřkl lepšího z dvojice FC Kodaň – Breidablik. Tedy velmi pravděpodobně prvního jmenovaného. Dánského mistra. Tým, ve kterém sparťanský kouč Brian Priske před sedmi lety strávil sezonu v pozici asistenta.

„Pokud narazíme na Kodaň, určitě to pro mě a další dánské kluky v týmu bude speciální. Známe je o něco lépe než ostatní soupeře. Ani na Islandu by nás nečekalo nic jednoduchého, ale Kodaň má velmi dobrý tým,“ prohlásil pro klubový web obránce Asger Sörensen.

Ještě před samotným losem došlo k tradičnímu zúžení potenciálních soupeřů. Největší hrozbě, tedy tureckýmu Galatasarayi, se mistr vyhnul. Stejně tak norskému Molde, na papíře možná ne tak silnému, ovšem extrémně nebezpečnému protivníkovi.

Zbyla Kodaň (či Breidablik, samozřejmě), z dané nabídky možná nejschůdnější varianta. Ovšem stále velmi náročná. Selanka to pro Spartu ani náhodou nebude. Vždyť svěřenci trenéra Jacoba Neestrupa hráli skupinovou fázi Ligy mistrů i v minulé sezoně a ve společnosti Manchesteru City, Dortmundu a Sevilly vyválčili tři body…

„Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Kodaň je zajímavá, máme hodně Dánů, byl by to peprný souboj,“ pousmál se Krejčí.

V čele severské letky Sparty stojí pochopitelně Priske. A zrovna na konfrontace s Kodaní má úspěšný kouč dobré vzpomínky. Když vedl Midtjylland, proti úřadujícímu dánskému šampionovi měl vysoce pozitivní bilanci šesti výher, dvou remíz a jediné porážky.

„Bylo by úžasné si zahrát v Kodani. I proto, ž jsem v Dánsku nikdy nehrál, odešel jsem totiž hodně mladý. Líbilo by se mi to,“ zdůraznil Sörensen. „Osobně bych se určitě raději vydal na Island. Jestli ale chceme uspět, musíme porazit každého soupeře,“ doplnil Krejčí.

Jednu výhodu má Sparta už do začátku. Začínat totiž bude za dva týdny na hřišti soupeře, odvetu bude mít doma.

A ještě jedno velmi důležité plus, které rudým po losu spadlo do klína. Pokud by Sparta šla skutečně na Kodaň a dokázala ji následně i odvalit z cesty, automaticky by přebrala její vysoký koeficient. Ve čtvrtém předkole Ligy mistrů by tak byla mezi nasazenými. Stejné by to bylo i v případě neúspěchu a propadu do čtvrtého předkola Evropské ligy.

O tom ale nikdo na Letné teď nechce ani slyšet.

„Naším cílem bude postoupit bez ohledu na to, jakého dostaneme soupeře,“ ujistil už po nedělní ligové výhře nad Sigmou Priske.

