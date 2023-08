Odhalen Grabarův tahák na penalty Sparty. Fungoval a Polák splnil slib

Obrovské drama s nešťastným koncem pro Spartu. Letenští v odvetě proti FC Kodaň nezvládli penaltový rozstřel, na účast v Lize mistrů musí dál čekat… V klíčovém závěru zápasu zázářil gólman soupeře Kamil Grabara, který moc dobře věděl co dělat. Na hřiště si přinesl tahák podrobně znázorňující, kam sparťané penalty kopou. A ve třech případech ho důsledně dodržel, což se dánskému mistrovi velmi vyplatilo. „Měl jsem v plánu chytit aspoň dvě,“ radoval se hrdina utkání.

1:1 po devadesáti minutách, ve strhujícím prodloužení pak Sparta dvakrát vedla. O náskok ovšem pokaždé přišla, a tak došlo na penalty. V minulé sezoně mužstvo Briana Priskeho zvládlo rozstřel ve čtvrtfinále MOL Cupu v Liberci, Ladislav Krejčí zase v lize neomylně proměňoval jednu penaltu za druhou, čímž výrazně přispěl k titulu (o jeho úspěšnosti jsme psali ZDE>>>).

Jenže tentokrát to Pražanům v téhle disciplíně nevyšlo…

I proto, že brankář Kodaně Kamil Grabara, jenž své mužstvo výrazně podržel už během 120 minut hry, byl velmi dobře nachystaný. I televizní záběry ukázaly, že čtyřiadvacetiletý Polák si k bráně společně s lahví s pitím přinesl tahák.

Konkrétně dva papíry s obrázky, kam jednotliví sparťané mířili při svých penaltách v minulosti. Po utkání je na Twitteru zveřejnil polský fanoušek Szczepan Janus, který vše sledoval přímo na Letné. A bohužel pro domácí - všechny čtyři sparťanské exekutory Grabara ve své přípravě měl.

„Je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Věděl jsem, kam budou jejich hráči kopat, takže jsem věřil, že pokud proměníme aspoň čtyři kopy, vyhrajeme,“ hlásil úspěšný gólman.

Pojďme postupně.

Jako první si míč vzal Ladislav Krejčí, jinak penaltová jistota. Častěji kope z pohledu střelce doleva, i proto Grabara, který zápas odchytal v ochranné masce, skočil ke své pravé tyči. Jak to dopadlo, už víme… Krejčí možná viděl, že brankář studuje tahák, a tak zvolil druhou stranu než obvykle. Trefil ale jen břevno. „Šlo se mi na ni jako na každou,“ líčil po utkání své pocity .

Ladislav Krejčí poslal penaltu do břevna • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Druhý přišel na řadu Qazim Laci. U něj měl Grabara v přípravě jedinou penaltu, která mířila doprostřed, teď podobně jako u Krejčího skočil k pravé tyči. Albánec si však vybral tu druhou a s přehledem proměnil.

Qazim Laci se nemýlil, Kamil Grabara zvolil druhou stranu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Třetí sérii zahájil Kaan Kairinen. Co říkal Grabarův tahák? Čtyři penalty, tři z nich doprava z pohledu střelce. Tuhle variantu finský záložník zvolil opět, Grabara po míči šel. Kairinen ale mířil tak přesně, že na něj stejně nedosáhl.

Na dobře umístěnou penaltu Kaana Kairinena Grabara nedosáhl • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Vše pak definitivně rozhodla čtvrtá série. Asger Sörensen střílel doprostřed brány, Grabara zůstal stát, a když s lehkostí proměnil sedmnáciletý Roony Bardghji, mohla Kodaň začít slavit.

Také v Sörensenově případě se Grabarovi vyplatila příprava. Dánský stoper Sparty žádnou ze svých tří dřívějších penalt výrazně neumístil, jednu z nich poslal přímo doprostřed. Grabara ukázal pevné nervy, ani se nepohnul a na Sörensenovu ránu si počkal. Před jednotlivými kopy zaujal také tím, že domácím střelcům rukou naznačoval, kam se chystá skočit.

Asger Sörensen mířil doprostřed brány • Foto Pavel Mazáč (Sport)

„Máme brankáře, který je v mých očích světová třída. Kamil nám slíbil, že je to v suchu, když jsme šli na penalty. Měl pravdu,“ řekl obránce Kodaně Nicolai Boilesen dánskému listu Ekstra Bladet.

Grabara chtěl v rozstřelu dokonce být ještě úspěšnější. „Měl jsem v plánu chytit aspoň dvě penalty. Vlastně se cítím provinile, že jsem ještě jednu nechytil. Z jedné penalty byl gól, i když jsem po míči sahal,“ usmál se.

Osmnáctileté čekání Sparty na Ligu mistrů se tak dál protahuje. „Samozřejmě jsme se na penalty připravovali, vždycky se na ně chystáme. Během týdne jsme si to rozebrali, den před zápasem jsme se na ně dívali a hodně hráčů si to vyzkoušelo. Ale je to úplně jiné v utkání o Ligu mistrů, hraje se o hodně peněz, tlak je obrovský. Veškerý kredit hráčům, kteří na sebe vzali odpovědnost,“ uvedl k nevydařené koncovce duelu trenér Pražanů Brian Priske.