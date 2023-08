Nehoda týmového autobusu Juventusu: Srážka s policejním vozem!

Hráči Staré dámy měli skutečně perný víkend! Pár hodin před úvodním kolem Série A na hřišti Udinese došlo k dopravní nehodě mezi týmovým autobusem Juventusu a vozem z policejní eskorty. Co se přesně stalo? A jak jsou na tom hvězdní fotbalisté a trenéři?

Šlo o zcela běžný výjezd na ligový zápas. Delegace Staré dámy v čele s hráči a realizačním týmem se vydala na úvodní venkovní zápas Série A proti tradičnímu italskému celku Udinese Calcio. Jenže nastal nečekaný problém při cestě na stadion! Na silničním okruhu hlavního města Furlánska došlo ke střetu klubového autobusu Juventusu s vozem z policejní eskorty, který tým doprovázel.

Jak oznámilo policejní ředitelství města Udine, nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Podstatně hůře však dopadl onen zmíněný autobus, který byl nenávratně poškozen do takové míry, že již nebylo možné jej opětovně použít znovu.

Na poškozený povoz tedy čeká ekologická likvidace v podobě sešrotování, díky čemuž musely jít do akce erární mikrobusy. I když se po cestě „zaseklo“ technické vybavení, nakonec se vše stihlo včas. Zápas se odehrál bez zpoždění, kdy spokojenost po 90 minutách převládala na straně hostů.

Juventus navzdory své anabázi vstoupil do nové sezony naprosto skvěle! Hned ve druhé minutě dostal turínský tým do vedení Chiesa, ve 20. minutě s přehledem proměnil pokutový kop Vlahovič a do poločasu se ještě navýšil vedení Rabiot. Juventus si do druhé půle odnášel bezpečný foršus 3:0. Stará dáma si poté pohlídala náskok bez jakéhokoliv zaváhání a hned na úvod bere první body v sezóně 2023/24.