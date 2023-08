Španělské fotbalistky po titulu z mistrovství světa blázní na moři: Zlaté divošky!

Týmovost, jižanský temperament a smysl pro vášeň zařídil španělským fotbalistkám prvenství na MS v Austrálii a Novém Zélandu. Holky si však společné chvíle ve stejném duchu vychutnávají i mimo trávník.

Poté, co v neděli zvedly nad hlavu trofej světových šampionek u protinožců, se španělské krasavice s úsměvy od ucha k uchu cachtaly ruku v ruce u moře. A jak lépe oslavit historicky první triumf ze světového šampionátu než na jachtě v domácích vodách po boku svých parťaček, že?

Není pusa jako pusa

Pár hráček k sobě během šampionátu přilnulo natolik, že podstoupilo i památeční tetování. „Není léto bez polibku,“ zvolala jejich těla do světa. A že si to cicmání holky španělský nemálo oblíbily! Vždyť reprezentantka Jennifer Hermosová (33), jež je jednou z pokérovaných, obdržela přímo na pódiu kromě medaile navíc i pořádnou hubičku od prezidenta španělského fotbalu Luise Rubialese (45). Ten byl za svůj skandál veřejně i politicky pranýřován… Šampionky však pro akt v euforii měly pochopení. „Bylo to spontánní gesto v obrovské radosti,“ zastala se šéfa svazu Hermosová.