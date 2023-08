Rodinná hádka na pásce: Ingebrigtsen málem prohrál s borcem svého otce

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Tohle byl pro Jakoba Ingebrigtsena nejhorší den. Fenomenální norský mílař znovu prohrál ve finále mistrovství světa. Kromě vítězného Brita Joshe Kerra ho v cíli málem předběhl i krajan Narve Gilje Nordas. A to by bylo pikantní. Nordase totiž trénuje Jakobův otec Gjert, s nímž se Ingebrigtsen nepohodl.

Tohle většinou Jakob Ingebrigtsen dělá svým soupeřům. Zlomí je, uteče jim a nechá je na pospas těžkému zklamání. Tentokrát to ale byl on sám, kdo ve finále běhu na 1500 metrů nenašel sílu udolat Brita Joshe Kerra. A na konci sezony, v níž sázel důkazy své výjimečnosti, zase prohrál. A zase s Britem, jako na loňském finále mistrovství světa v Eugene.

„Tohle je odměna za roky tvrdé práce. Jsem extrémně pyšný, že jsem na vrcholu světa,“ radoval se vítězný Kerr (3:29,38). „Nestaral jsem se o to, kde budu během závodu, ale věděl jsem, že dvě stě metrů před cílem do toho šlápnu. Třicet metrů před cílem jsem to chtěl tak moc, že jsem se nestaral o bolest. Chtěl jsem do toho dát všechno, abych byl první.“

Ingebrigtsen zvadnul a cílem probíhal jako zlomený muž. Jeho situace ale mohla být ještě horší. Na poslední chvíli se k němu totiž těsně přiblížil krajan Narve Gilje Nordas, na čáře byl nakonec třetí o pouhé tři setiny sekundy.

„Viděl jsem, že jsou mi Jakobova záda blízko. Snažil jsem se ze všech sil přiblížit cílové čáře a skoro jsem ho předběhnul,“ řekl Nordas. „Pak jsem se podíval na obrazovku a byl pořád přede mnou. Bohužel, ale doufám, že na olympiádu v Paříži budu připraven líp.“

Pro Ingebrigtsena je to děsivá hrozba. Nejenom, že je pro něj Nordas dalším výrazným soupeřem. Jde o to, že čtyřiadvacetiletého běžce, jehož tvář jistými rysy připomíná dalšího velkého Nora Karstena Warholma, trénuje Jakobův otec Gjert Ingebrigtsen. Tedy někdejší vůdce slavného rodinného klanu běžců z městečka Sandnes, kde podle svých vlastních metod pomocí výběhů u jezírka Gisketjørn vytrénoval své tři syny do světové špičky.

Nejstarší Henrik získal čtyři medaile z evropských šampionátů, včetně zlata na patnáctistovce v roce 2012. Prostřední Filip se kromě evropského titulu v roce 2016 prosadil i na globální úrovni, v roce 2017 získal v běhu na 1500 metrů bronz na MS v Londýně.

Nejmladší Jakob byl pak vrcholem vývoje. Stal se z něho fenomén. Bílý běžec, který začal porážet Afričany. Olympijský vítěz a evropský rekordman na patnáctistovce, loňský mistr světa na 5000 metrů.

Když ale Jakob loni v Eugene slavil svůj titul na pětce, rodinná pohádka už dávno ztratila kouzlo. Klan se rozpadl už předloňskou zimu.

„Táta byl nervózní a přenášel to na lidi kolem sebe. Před závody se uměl rychle rozčílit a znervózňovaly ho maličkosti,“ vysvětlil pak Jakob pro New York Times.

Příkladem byla údajně situace, kdy se otec rozčílil kvůli tomu, že se Jakob příliš najedl k obědu.

Výsledkem byla rozluka. O Jakobovu přípravu se začal starat jeho nejstarší bratr Henrik. Gjert zatím začal spolupracovat s Nordasem.

„S otcem už snad ani nejsou v kontaktu. Gjert si ale našel dalšího Nora Narveho Nordase a chce s ním dokázat, že udělali chybu, že od něj odešli,“ vypráví národní rekordman na 1500 metrů Jakub Holuša.

Nordas se za poslední dva roky na patnáctistovce zlepšil o deset sekund a bronzová medaile z Budapešti ho poslala rovnou mezi velká jména.

„Věděl jsem, že je tahle medaile možná. Vloni jsem nebyl trénovaný na to, abych se dostal do finále mistrovství světa. Letošek je pro mě jako skok do nebe. Teď se chystám stále lepšit,“ varuje Nordas.

Ingebrigtsen zatím zažívá další bolavé zklamání. Vloni překvapivě prohrál na patnáctistovce ve finále MS v Eugene s Jakem Wightmanem. A teď ho zaskočil Kerr. A to v sezoně, v níž Jakob dvakrát zlepšil evropský rekord a jeho jméno začalo čím dál častěji padat ve spojitosti se světovým rekordem.

„Všechen kredit patří Kerrovi, běžel dobrý závod. Ale já cítím, že jsem měl trochu smůlu, že jsem nemohl udělat to, co jsem dělal celou sezonu, zvlášť když šlo o finále mistrovství světa. Dal jsem do toho všechno. Ale není to jednoduché, když se necítíte na sto procent,“ uvedl Ingebrigtsen.

Běhání obětuje všechno. V přípravě strávil několik měsíců na tréninkovém kempu v sociální izolaci. V rozhodující chvíli roku ale byl podle svých slov načatý.

„Při dnešní rozcvičce i v semifinále mě trochu škrábalo v krku. Za poslední dva dny se to zhoršilo. Ráno po probuzení mi bylo trochu líp. Necítit se na sto procent zrovna dnes je velká smůla,“ řekl Ingebrigtsen.

Obhajovat titul v běhu na 5000 metrů se ale chystá. Ve čtvrtek ráno nastoupí do rozběhů.

„Pětku určitě poběžím, ale nevím, jak to půjde. Uvidíme v závodě,“ prohlásil.