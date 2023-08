Tajemný Grygera a jeho Lucie: Miminko po 14 letech

Šťastnou novinu oznámili jen nejbližším, jinak byli tajemní jako hrad v Karpatech. Bývalá opora fotbalového nároďáku a dnes šéf prvoligového Zlína Zdeněk Grygera (43) s manželkou Lucií očekávají příchod třetího potomka.

Grygerovi těhotenství tutlali, aby nic nezakřikli. Až včera Lucie po naléhání médií ukázala fotku s bříškem: „Klokan přiletí v březnu.“ Někdejší vynikající krajní obránce, který kopal za Ajax či Juventus, už má syna Davida (18) – taky fotbalistu – a dceru Klaudii (14).

Choť Zdeňka na další miminko prý několik let přemlouvala, zlínský manažer se však i po tak dlouhé pauze na otcovské povinnosti těší. „Jsem celkem v klidu. Beru to šťastně, zase změna. Tady budou babičky na hlídání, tak to pro mě bude jednodušší,“ řekl Blesku Grygera.