Grygera: Když se Buffon rozhodl, gól nedostal. V soukromí býval hodně sám

Bývalý český reprezentant poznal světového šampiona z roku 2006 a jednoho z nejlepšího gólmanů fotbalové historie hodně zblízka. Při štaci v Juventusu si s ním užil spoustu legrace. „Když na něj někdo ze slabšího týmu vystřelil z pětadvaceti metrů, smál se mu. Byl problém dát mu gól v šestnáctce a Buffona vždycky pobavilo, že to někdo zkoušel z takové dálky,“ vytahuje Zdeněk Grygera v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. jednu ze zábavných historek.

Když se řekne Gianluigi Buffon, co vás na první dobou napadne?

„Už jen tím, jak se choval v bráně, to pro mě byl nejzajímavější gólman. Měl atypický styl, odlišný od všech. Po zákrocích dělal různé grimasy, upoutával pozornost. I proto byl tak oblíbený. Přišel jsem do Juventusu a byl jsem strašně rád, že jsem tam potkal hráče jako je on. Gigi byl pro mě světová brankářská jednička. Navíc jsem přestoupil po mistrovství světa, které Itálie s Buffonem vyhrála. Tehdy byl v té nejlepší formě. Byla pro mě čest s ním hrát. Jeho přítomnost měla obrovský vliv na každý tým, v němž působil. Převážně tedy na Juventus a reprezentaci.“

V čem bylo jeho kouzlo?

„Hlavně obránci věděli, že je za nimi velká jistota a podpora. Gigi dovedl