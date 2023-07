Skvělé derby o LA z tribuny: párty na golfu, zjevení z Barcelony, ale i bitky

PŘÍMO Z LOS ANGELES | Fotbalová liga ve Spojených státech, takzvaná Major League Soccer, valí na plný plyn. Do Miami se brzy nastěhuje GOAT Lionel Messi, v úterý večer vylétla rekordní návštěva na jednom zápase nad 82 tisíc fanoušků. Konalo se El Tráfico, derby Los Angeles mezi černými FC a bílými Galaxy. Bylo to vzrušují odpoledne i večer, a to v pozitivním (s převahou) i negativním stylu. Aby ne, hraje se na Den nezávislosti, na největší svátek. Takže bude i ohňostroj...