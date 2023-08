Zkušený Mats Wilander o českém tenisu: Ostatní by se měli učit!

Že náš ženský tenis patří mezi světovou elitu? To koneckonců dokazuje postavení českých hráček v žebříčku WTA, týmové úspěchy na fedcupové scéně i vyjádření mnohých odborníků. Vondroušovou, Muchovou a spol. nyní chválí legendární Mats Wilander, který v současnosti působí v roli televizního experta Eurosportu. Bývalá jednička poté rozebírá, proč je tuzemská tenisová líheň tak unikátní.

Již v toto pondělí začíná poslední grandslam letošního roku! Na US Open v New Yorku se sjedou nejlepší tenisté planety, kterým půjde o věčnou slávu, drahocenné body do žebříčku a také o rekordní prize money. Odměna pro vítěze je skutečně velkým lákadlem, v přepočtu činí zhruba 67 milionů korun.

Češky přitahují pozornost na všech frontách! Vždy uspěje ta, která se cítí nejlépe fyzicky a sedne jí povrch i další okolnosti. Na Roland Garros skončila Karolína Muchová ve finále a Markéta Vondroušová dokonce dobyla slavný Wimbledon. Naváže na tento triumf některá z českých tenistek? „Ji nebo Karolínu Muchovou bude velmi těžké porazit,“ tvrdí někdejší švédská jednička a zkušený tenisový odborník Mats Wilander v rozsáhlém rozhovoru pro prestižní magazín Forbes.

Výše uvedené dámy budou jistojistě patřit k hlavním favoritkám turnaje! Nejsou však jedinými želízky v ohni, se kterými je třeba počítat. Například Karolína Plíšková hrála finále US Open před 7 lety, Barbora Krejčíková už si odnesla jeden grandslamový titul a Petra Kvitová vyhrála Wimbledon hned dvakrát.

V elitní padesátce žebříčku navíc nalezneme i další krajanky, jmenovitě jde o Marii Bouzkovou, Lindu Noskovou a Kateřinu Siniakovou. Překvapit mohou také talentované sestry Fruhvirtovy, jimž patří 55., potažmo 120. místo v žebříčku WTA. Česká jména se ve světě ženského tenisu skloňují téměř neustále. „Jen se omlouvám za výslovnost,“ utrousil skromně Wilander, přičemž malou chvíli poté ze sebe vyhrkne tařka bezchybně příjmení „Vondrušová“.

„V Česku to děláte jinak, čehož by si měli ostatní všímat. Jak učíte tenistky, aby tak dobře porozuměly hře? Vaše hráčky sice zpravidla nemají takovou sílu úderu, ale o hře přemýšlí výborně. Je to nejspíše zásluhou trenérů, dalších hráčů a tenisové kultury v zemi, kterou vytvářely hvězdy, jako je Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Helena Suková a samozřejmě i Petra Kvitová,“ přemýšlel nahlas Wilander o „tajných přísadách“ tuzemského ženského tenisu.

I proto podle něj může prorazit kterákoliv česká hráčka. „Když mají dobré dny a hrají zodpovědně, jsou Češky extrémně nebezpečné. Myslím, že do dvou tří let Češka zase vyhraje grandslam, možná dříve,“ předpovídá Wilander odvážně.

Podobný průlom by podle jeho slov potřebovali i mužští tenisté, kteří po ukončení kariéry Tomáše Berdycha vyhlížejí dalšího krajana mezi elitou. „Těžko očekávat, že by najednou udělal průlom, když nemá další vzory kolem sebe. Musel by se dostat aspoň do semifinále grandslamu, aby zažehl sebe i další mladé Čechy,“ soudí Wilander o Jiřím Lehečkovi.

Mats Wilander ve své době posbíral 33 titulů ATP ve dvouhře, z toho 7 z nich bylo z grandslamových turnajů. Po konci kariéry se přesunul do stanice Eurosport, kde působí jako tenisový expert již dlouhé roky.

Bývalá světová jednička pak dokáže trefně glosovat tenisové dění a nebojí se jednoznačných prohlášení, která obletí titulky snad všech světových médií. O nedávné české hvězdě Tomáši Berdychovi kupříkladu prohlásil, že to je „nejlepší hráč bez vyhraného grandslamu“, o legendárním Ivanu Lendlovi zase tvrdí, že šlo o „nejlepšího hráče, s kterým kdy hrál“.