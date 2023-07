Mendy je nevinný, ztratil však hodně. Hvězdy reagují: Kdo nás chrání?

V létě 2017 se Pep Guardiola po jedné sezoně na lavičce Citizens rozhodl, že potřebuje přestavět zadní řady. Klub tak investoval obrovské peníze do Edersona, Danila, Kyla Walkera a Benjamina Mendyho. Právě francouzský bek se v době uskutečnění transferu stal nejdražším obránce světa, do Monaka za něj putovalo astronomických 52 milionů liber (přes 1,4 miliard korun).

Ač měl časté problémy s kolenem, jakmile vstoupil na hřiště, byl cítit. Po levé straně podnikal neúnavné výpady a ofenzivní hvězdy týmu zásoboval neustálými centry. V kabině byl oblíbený, což byl také hlavní důvod jeho účasti na MS v Rusku. Před mundialem byl totiž zraněný, v sezoně toho moc neodehrál, přesto na něj Didier Deschamps ukázal právě kvůli oblíbenosti mezi spoluhráči.

S tím vším se pojil i obrovský nárůst zájmu o jeho osobu, s kterým Mendy nezacházel úplně nejlépe. Ve svém sídle začal pořádat večírky, které by mu jistě tak přísný Guardiola nepovolil. Problémem je rovněž fakt, že s organizací takových akcí nepřestal ani v době začínajícího covidu.

Právě na podobných afterparty se měl podle obžaloby pokusit o znásilnění až šesti žen. Případy se dostaly před soud, u toho prvního byl přítomen i Pep Guardiola. „Je to dobrý člověk,“ uvedl tehdy v úžasu nad situací španělský lodivod. Proces se táhnul a Mendyho smlouva v Manchesteru byla pozastavena, poslední zápas v dresu Citizens odehrál 15. srpna roku 2021. Přišel tak o jistý příjem zhruba 90 tisíc liber týdně (téměř 2,5 milionu korun).

„Ženy za mnou nechodily kvůli tomu, jak vypadám. Bylo to kvůli tomu, kdo jsem, co dělám. Kvůli tomu, že hraju za Manchester City,“ bránil se hráč. Všech obvinění ze sexuálního napadení byl nakonec zproštěn, přišel ale o dva roky kariéry. Na situaci po vynesení rozsudku upozornilo několik zvučných fotbalových jmen.

A kdo chrání nás?

„Mrzí mě, co se ti stalo. Ztratit dva roky kariéry, to je v tomto případě to nejmenší. Psychická újma, zostuzení… tvůj život už nikdy nebude stejný. Bohužel jsi další obětí ‚fake news‘ a já se ptám, co kdo udělá, aby se vše napravilo?“ napsal Vinícius Júnior, hvězda Realu Madrid. Mendyho se zastali namátkou i Paul Pogba, Jack Grealish nebo Rafael Leao. Nejvíce však rezonoval vzkaz Memphise Depaye.

Holandský reprezentant upozorňuje na zajímavý fakt. Fotbalisté nemají možnost žádného asistenčního programu, který by zřizovala vrcholná instituce (FIFA či UEFA). Například v hokejové NHL takový servis existuje, českému fanouškovi určitě netřeba připomínat, že ho v minulé sezoně využil Jakub Vrána.

Případ by tak mohl sloužit jako podnět ke zřízení takové možnosti i pro fotbalisty. Ač Francouz mohl udělat hodně špatných rozhodnutí, pozastavením smlouvy v roce 2021 se ho zřekl i vlastní klub. „Probíhá právní proces, klub se až do vynesení finálního rozsudku nemůže k situaci vyjádřit,“ stálo tehdy v kratičkém prohlášení Manchesteru City.

Mendy si každopádně dle svých slov uvědomil, že ve vztahu k ženám dělal chyby. „Měl jsem hodně času přemýšlet. Ačkoliv mohly se vším souhlasit, mohlo být moje chování k nim místy neuctivé,“ přiznal.

Celý případ zakončil jeho právník s prosbou o respektování soukromí fotbalisty.

„Pan Mendy by rád poděkoval porotě za to, že se soustředila pouze na faktické důkazy a ne na nejrůznější fámy či narážky, které tento případ od začátku provázely. Po dobu celého procesu se snažil zůstat silný, ale celé šetření na něj mělo nevyhnutelně vážný dopad. Děkuje všem, kteří ho podporovali, nyní však žádá o soukromí, aby si mohl znovu začít budovat svůj život.“

Novou etapu započne levonohý bek ve Francii. Na dva roky se upsal Lorientu, který v minulé sezoně skončil na poklidné desáté příčce Ligue 1.