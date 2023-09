Vondroušová s koučem už mají společnou kérku: Minimalismus a tajnosti!

Kouzlu tetování naprosto propadla! Markéta Vondroušová (24) již dříve vysvětlila, že tetování považuje za formu umění. Důkazem tomu jsou její paže, které zdobí hned několik »malůvek«. A hned dvě z nich jsou připomínkou jejího imbledonského vítězství!

„V tenise to není úplně běžné, že by hráčka byla takhle potetovaná. U chlapů to nikdo neřeší, jsem ráda, že jsem vyhrála, když jsem takhle pokérovaná. Lidi by to mohli brát jako normální věc a pochopit, že tetování má v dnešní době spousta holek," prohlásila před časem Markéta o své vášni.

V All-England Clubu se vsadila se svým trenérem Janem Hernychem, že se oba nechají tetovat, pokud by grandslam vyhrála. A tak se i stalo! Zhruba měsíc poté byl tento slib dodržen. Na levačce Vondroušové tak nalezneme novou kérku.

A tetovací jehle konečně neunikl ani trenér Hernych. „Vlastně jsme to udělali tady," potvrdila Vondroušová americkému webu Insider, že tvorba tetování proběhla v New Yorku těsně před US Open. Přestože světová devítka původně nahlas zvažovala myšlenku nechat si tetovat malou jahodu jako poctu slavnému wimbledonskému dezertu, po příchodu do Velkého jablka se toto dynamické duo rozhodlo pro podstatně jednodušší minimalistický design.

„Je to termín finále," prozradila Vondroušová,co znamená šestičíslí 150723 nad vytetovaným srdíčkem. Sázka je tedy vyřízena, poslední záhadou jen zůstává , kam si památné datum nechal vytetovat sympatický kouč. To dvojice zatím neprozradila...

Není to však jediná přípomínka jejího pamětihodného triumfu. Jak si všiml jako první Blesk, Markéta si už předtím nechala vytetovat také „W“ jako Wimbledon.