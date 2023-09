Nesmrtelná Maky. Čtvrtfinále uhrála vysílená po noční šichtě a zraněná

PŘÍMO Z NEW YORKU | K jedenácté grandslamové výhře v řadě došla Markéta Vondroušová těžkým krokem. K únavě ze sobotního nočního duelu, který dohrála půl hodiny po půlnoci, se přidala i bolest levého ramene a zad. V krizové situaci se ale dokázala vydat ze všeho a postoupit poprvé do čtvrtfinále US Open, když otočila duel s Američankou Peyton Stearnsovou na 6:7 (3), 6:3, 6:2. V něm ve středu nastoupí proti další domácí sokyni – ranařce Madison Keysové. A favoritkou v premiérovém měření sil těch dvou i vzhledem k okolnostem nebude.