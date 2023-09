Báro, promiň! Vondroušová oplakala po „masakru“ odhlášku z deblu

PŘÍMO Z NEW YORKU | Dramatické pondělí na US Open mělo pro Markétu Vondroušovou dva poločasy. Znavená sobotním půlnočním zápasem a s bolavým loktem postoupila wimbledonská šampionka s vypětím všech sil do čtvrtfinále amerického grandslamu přes domácí Peyton Stearnsovou (6:7, 6:3, 6:2). „Byl to masakr,“ ulevila si. Náročný program dne tím pro ni nekončil.