Nová Maky na US Open: Švédi ji převlékli, kouč už má tetování

PŘÍMO Z NEW YORKU | Jen pětačtyřicet dnů od chvíle, co na wimbledonském centrkurtu napsala historii coby první nenasazená šampionka, se vrátí v úterý Markéta Vondroušová při US Open na grandslamovou scénu. Už ne jako pěšačka ze 42. místa bez sponzora na oblečení, nýbrž coby globální star, na jejímž víceletém kontraktu se švédskou oděvní firmou J. Lindeberg ještě neuschl inkoust. A stejně čerstvý je ten pod její kůží, s koučem Janem Hernychem splnili sázku a v New Yorku si nechali vytetovat datum wimbledonského triumfu – 15. 7. 2023. Jenže proti úspěšným se chce každý vytáhnout…

Ve čtyřiadvaceti Markéta Vondroušová dospěla v silnou osobnost a grandslamovou vítězku. Některé věci se však nemění. O pozornost davů introvertní žena pořád příliš nestojí, příčí se jí tlak na výsledky, kvůli němuž se jí mění tenis ze zábavy v byznys s povinností uspět. Právě to označila za nejhorší efekt wimbledonského triumfu.

„Dostát po takovém úspěchu dalším velkým očekáváním je fakt těžké. Snažím se říkat si: Vždyť je to jen tenis! Takový přístup mi v zápasech, kdy jsem dole, vážně pomáhá,“ vypráví.

Může vám předestřít řadu příkladů – první WTA titul vyhrála ve švýcarském Bielu v sedmnácti, když byla 233. na světě. Do finále Roland Garros došla jako číslo 38. Stříbro z olympijského Tokia zapsala coby 41. hráčka světa, s níž se zase nepočítalo. A o Wimbledonu, kde do letoška vyhrála jediný zápas, netřeba mluvit.

US Open 2023 pro ni však bude jiným živočichem ke krocení. Nastupuje do něj z životní pozice deváté hráčky žebříčku, oslavované celebrity, jíž ve Flushing Meadows dávali poslední týden k tréninku krásné velké kurty a o společnou přípravu se hlásila ta největší esa jako Jelena Rybakinová či poražená wimbledonská finalistka Uns Džábirová. „A taky mám mnohem víc mediálních povinností,“ usmála se v pátek při předturnajové tiskové konferenci. „Já se chci ale hlavně soustředit na přípravu a věci kolem tenisu,“ žádala.

Pozlátko slávy je hezké, až však v úterý vyrukuje na kurt číslo 17 proti korejské kvalifikantce Na-Lae Hanové, jednatřicetileté veteránce ze 122. místa žebříčku, nebude znamenat nic. Vítězství je povinností, porážka naprostým fiaskem. „Potřebuji udržet koncentraci a nervy, jelikož dneska hrají všechny skvěle. Vím, že mám na zádech terč. Chci si zápasy užívat a uvidíme, co se stane,“ hlásá, zatímco její letitý kouč v Praze Jiří Hřebec si všímá změny. „Narostlo jí sebevědomí, neschovává se, přijala svou roli. Ale taky jí zůstala pokora, což je nejdůležitější,“ chválí Vondroušovou za dva powimbledonské turnaje. V Montrealu prošla mezi elitní šestnáctku, v Cincinnati do čtvrtfinále, kde vypadla se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, ač podávala na zisk první sady. „Oba se povedly. Chtěla jsem co nejvíc zápasů a to se mi splnilo,“ pochválila se i Vondroušová.

Co by legenda Hřebec považoval za úspěch v New Yorku? „Šestnáctka by byla dobrá, čtvrtfinále super. Ale taky je schopná udělat semifinále nebo i víc. Jen se jí to musí sejít jak ve Wimbledonu,“ říká.

Tenis je psychická hra a Vondroušová dělá vše, aby byla ve své bublině co nespokojenější. Tři týdny ji v Americe doprovázela a starala se o rozptýlení i mladší sestra Julie, která se musela vrátit domů na začátek školního roku. Obě si nechaly vytetovat písmeno W na znamení wimbledonského triumfu. Ten přišel v sobotu 15. 7. 2023 a toto datum má na těle nově jak Vondroušová, tak její kouč Jan Hernych, jenž chtě nechtě splnil sázku.

Tenistka se může těšit i na to, jak jí to bude na US Open slušet. V New Yorku bylo oznámeno, že podepsala víceletý kontrakt se švédskou oděvní značkou J. Lindeberg, jež byla dosud známá hlavně z golfových kruhů.

Odlesk londýnské slávy zatím září naplno i v New Yorku. Teď už se jen na modravém betonu přiblížit travnaté fazóně. Ale žádný tlak, je to jen tenis…