Vůbec mě tu nešetří, postěžovala si nevyspalá Vondroušová na program

PŘÍMO Z NEW YORKU | Nevyspalá a s bolavým loktem uhrála Markéta Vondroušová největší úspěch na US Open - čtvrtfinále. Američanku Peyton Stearnsovou zdolala v zápase na krev 6:7 (3), 6:3, 6:2. Ač si před turnajem pochvalovala, že coby wimbledonská šampionka a členka top 10 požívá v New Yorku určitá privilegia, tentokrát si povzdechla nad programem, který jí organizátoři připravili.

Šla jste z extrému do extrému. Z třetího kola proti Rusce Alexandrovové jste postoupila půl hodiny po sobotní půlnoci, za nějakých 34 hodin jste musela zpátky na kurt – v prvním utkání dne od jedenácti. Co to s vámi udělalo?

„V sobotu jsem usnula asi v půl třetí, nebylo to tak hrozné. Můj problém je spíš to, že nevydržím spát dlouho. Vstávala jsem v půl osmý a byla fakt jetá. V neděli jsem byla nevyspalá, ani jsem netrénovala. A dneska mi dali hned první zápas. Moc mě tu nešetří. Už se těším, až se pořádně vyspím.“

Kde se vzal problém s levým loktem?

„Podle mého za to mohou míče, jsou dost těžké. Celkově tady spoustu hráček bolí ruce.“

US Open hrají poprvé ženy se stejným typem balónů jako muži. S čím máte největší problém?

„Nejvíc bolí loket při servisu. Vzala jsem si během zápasu se Stearnsovou i prášek, což dělám nerada. Ale už jsem toho měla dost. Sáhla jsem si na dno sil. Program tu je fakt masakr. Navíc bylo celkem vedro. S tím mi pomohlo, že zavřeli střechu. Díky bohu!“

Zavírali ji však i v průběhu rozehrané výměny!

„To jsem ještě v životě neviděla. Říkám si: Co to je za vtip? Obě jsme byly dost zaskočené, ani nás na to neupozornili.“

Stearnsové se zpočátku zápasu velmi dařilo.

„Takhle dneska ty holky hrají, šla do toho extrémně, pozabíjela mi tam míče. Říkala jsem si, že musím vydržet a čekat, jestli jí to tak půjde dál. O moc víc to ovlivnit nejde. Herňa mi po druhém setu říkal, ať se snažím stát u základní lajny, ať mě tolik nerozběhává. A ať výměny trochu mixuju. Bylo totiž vidět, že nereaguje moc dobře na kraťasy. Myslím, že jsem to nakonec zvládla dobře.“

Máte za sebou první drama na turnaji. A vítězné. Posílí vás?

„Je určitě dobré si takhle máknout, kousnout se a zabojovat. Brutálně ji hnali lidi, kurt byl skoro plný. Bylo hezké, že jsem to takhle zvládla i v hlavě. Není úplně dobré takhle lehce procházet turnajem, pak je totiž člověk zaskočený, když přijde těžká chvíle.“

A ty vás určitě s další domácí hráčkou, tentokrát hvězdnou střelkyní Madison Keysovou, ve čtvrtfinále čekají.

„Hraje parádně. Před turnajem jsme spolu trénovaly.

Co jste postřehla při tréninku?

„Hraje hodně rychle, úžasně podává, prožívá výbornou sezonu. Asi se hodně naběhám. Hraje doma, byla tu už ve finále. Myslím, že se v New Yorku cítí skvěle. Očekávám bitvu. V grandslamovém čtvrtfinále se ale může stát cokoliv a já na kurtu nechám všechno.“