US Open: Vondroušová je po bitvě ve čtvrtfinále, ze čtyřhry se odhlásila

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Česká jednička a turnajová devítka otočila utkání s domácí tenistkou Peyton Stearnsovou a zvítězila 6:7, 6:3 a 6:2. Na grandslamech vyhrála již jedenáctý zápas za sebou. V boji o semifinále Vondroušová vyzve další Američanku Madison Keysovou, která zdolala krajanku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou 6:1, 6:3. Naopak ze čtyřhry s Barborou Strýcovou se odhlásily.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová si vylepšila na newyorském betonu životní maximum, dosud byla nejdále v osmifinále před pěti lety. Sokolovská rodačka zvítězila nad Stearnsovou podruhé během dvou měsíců, neboť ji porazila také v 1. kole Wimbledonu, který později vyhrála.

Přestože dnes měla Vondroušová potíže s levým ramenem, dala devět es a proměnila sedm brejkbolů. Stearnsová doplatila na 52 nevynucených chyb, Vondroušová jich udělala o jednadvacet méně. Po postupu se odhlásily s Barborou Strýcovou ze čtyřhry a nenastoupí tak k osmifinálovému duelu. Loučící se Strýcová v New Yorku pokračuje ještě v mixu.

„Peyton hrála od začátku výborně. Já se snažila zůstat hlavně v zápase a soustředit se na každý míček. Je to velmi nebezpečná hráčka, která má před sebou velkou budoucnost. Byl to těžký zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Vondroušová.

Postupem do čtvrtfinále se Vondroušová připojila ke krajance Karolíně Muchové. Finalistka Roland Garros porazila v neděli Číňanku Wang Sin-jü a utká se v úterý s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Naposledy se dvě české tenistky dostaly do čtvrtfinále grandslamu na předloňském US Open. Mezi osm nejlepších tehdy postoupily Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.

Se sedmnáctou hráčkou světa Keysovou se Vondroušová utká poprvé. Osmadvacetiletá Američanka porazila Pegulaovou hladce za 63 minut. Turnajová trojka neobhájila v New Yorku loňské čtvrtfinále a ani letos se nedočká prvního grandslamového titulu.

Vondroušová nezahájila duel proti 59. hráčce žebříčku dobře a po ztraceném servisu prohrávala 0:3 a 1:4. V sedmé hře se jí však podařilo brejk oplatit a srovnala. Organizátoři na konci sady zatáhli na kurtu Louise Armstronga střechu.

První set dospěl do zkrácené hry. Vondroušová v ní nedokázala sebrat ani jednou soupeřce bod při jejím podání, sama na servisu dvakrát zaváhala a prohrála 3:7. Set ztratila poprvé na turnaji. Od druhé sady se Vondroušová navíc potýkala s bolavým ramenem. Přesto se jí začalo dařit na returnu a díky třem brejkům vývoj srovnala.

Jednadvacetiletá Stearnsová se nemohla opřít o podání ani v rozhodujícím dějství. Celkem jí Vondroušová vzala na přelomu druhé a třetí sady pět servisů po sobě a prakticky tím zápas rozhodla. Po dvou hodinách a 13 minutách zakončila tenistka I. ČLTK Praha osmifinále při prvním mečbolu.

Vondroušová je ve čtvrtfinále grandslamu potřetí v kariéře, v předchozích dvou případech došla vždy alespoň do finále. „Jsem šťastná. Po Wimbledonu jsem neměla žádná očekávání a cítila velký tlak. Chci si ale užít každý zápas a uvidíme, co se stane dál,“ dodala.

Alcaraz prošel bez potíží do čtvrtfinále

Úřadující šampion Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém US Open bez problémů do čtvrtfinále. Itala Mattea Arnaldiho porazil na newyorském betonu za necelé dvě hodiny 6:3, 6:3, 6:4 a vyhrál 40. grandslamový zápas v kariéře. V další fázi vyzve buď v repríze loňského čtvrtfinále šestého nasazeného Itala Jannika Sinnera, nebo turnajovou dvanáctku Němce Alexandera Zvereva.

„Odehrál jsem velmi solidní zápas a udělal málo chyb, takže jsem velmi spokojený,“ řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu. „Podívám se teď na zápas Jannika proti Saschovi. Určitě to bude pěkné utkání. Ať už postoupí kdokoliv, bude to pak těžké čtvrtfinále,“ doplnil.

Dvacetiletý Alcaraz prošel mezi osm nejlepších ve Flushing Meadows i při své třetí účasti. Na US Open vyhrál jedenáctý zápas v řadě a potřetí v tomto ročníku neztratil set. Jednašedesátého hráče světa Arnaldiho, který nečekaně vyřadil turnajovou šestnáctku Brita Camerona Norrieho, porazil v počtu vítězných míčů 31:22.

Výsledky US Open:

MUŽI:

Dvouhra - 4. kolo:

Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.) 6:3, 6:3, 6:4.

ŽENY:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 6:3

Čtyřhra - 3. kolo:

Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Strýcová, Vondroušová (ČR) bez boje.