Medveděv se při postupu do semifinále US Open pořádně nadřel: Někdo tady zemře, křičel do kamery

Daniil Medveděv (27) potřeboval na cestě za vítězstvím ve čtvrtfinále US Open nad krajanem Andrejem Rubljovem (25) dvě zdravotní přestávky, protože se zdálo, že má třetí hráč světa v parném vedru na stadionu Arthura Ashe problémy s dýcháním. Medveděv si na "brutální podmínky" stěžoval i v po zápasovém rozhovoru, kdy si kolem krku obtočil studený ručník.

Moskevský rodák, který na svém kontě už jeden titul z US Open má, se na letošním ročníku probojoval do semifinále přes krajana a kamaráda Andreje Rubljova. Utkání vyhrál ve třech setech, a tak by se mohlo zdát, že to pro Medveděva byl jen snadný krůček na cestě za trofejí. Opak je však pravdou.

V New Yorku momentálně panují obrovská vedra dosahující pětatřiceti stupňů spojená s vysokou vlhkostí, která jsou pro sportovce i fanoušky velmi nepříjemná. Několik hráčů si již na podmínky stěžovalo, ale vyřešit tuto situaci je téměř nemožné.

„Asi nemůžeme zastavit turnaj na čtyři dny, protože by to vše narušilo. Ovlivnilo by to televizní přenosy či vstupenky. Mohli bychom za těchto podmínek hrát jen na tři sety? Také by tu asi byli kluci, kterým by se to nelíbilo. Nemám na to žádné řešení, ale pořád je o tom lepší alespoň mluvit, než se něco stane,“ říkal Rus v po zápasovém rozhovoru.

Ten v průběhu zápasu s podmínkami evidentně bojoval a dokazují to i zdravotní pauzy, které si v průběhu zápasu musel vyžádat dokonce dvě. Značně naštvaný Medveděv byl také zachycen, jak se před třetím setem baví s rozhodčím o jeho zdravotním stavu.

„Řekl jsem 'doktor'. Třikrát jsem zakřičel 'doktor'," řekl Medveděv rozhodčímu. Rozhodčí pak nejprve reagoval slovy, že neslyší, co Medveděv říká. Ten pak rozhodčímu zopakoval slovo "doktor". Rozhodčí pak reagoval slovy: "Doktor? Myslel jsem, že jste řekl 'voda'."

Medveděv se zdravotní péče nakonec dočkal a této možnosti využil i Rubljov, který byl z vedra a vlhkosti také značně zesláblý a dokonce si musel vyměnit tričko. V průběhu posledního setu si pak světová trojka vyžádala další přestávku, při které od svého trenéra dostal inhalátor kvůli problémům s dýcháním. Následně si svou frustraci vybil přímo na hřišti.

„Někdo tady umře. A pak budou koukat,“ ulevil si do kamery ruský tenista.

Ten poté také přiznal, že od druhého setu téměř neviděl na míček a hrál podle svého instinktu. Jeho “předpověď“ o zdravotních problémech z důvodu horka se pak bohužel částečně vyplnila o pár hodin později, kdy při zápase Markéty Vondroušové zkolaboval jeden z fanoušků v hledišti.