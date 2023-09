Šampionka dohrála. Vondroušová končí na US open, Keysové nestačila

Vítězná jízda české tenistky v New Yorku bohužel končí. Markéta Vondroušová si semifinále US Open nezahraje, ve čtvrtfinálovém souboji prohrála s Američankou Madison Keysovou za hodinu a jednadvacet minut 1:6, 4:6. Wimbledonská šampionka tak nenapodobí úspěšný postup krajanky Karolíny Muchové, na agresivní styl soupeřky v prvním setu stěží dokázala najít recept. Postupující hráčka si potřetí v kariéře zahraje na domácím turnaji o finále, v dalším zápase už na ni čeká Běloruska Aryna Sabalenková.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová prohrála na grandslamech po předchozích jedenácti výhrách. V utkání neprolomila ani jednou soupeřčin servis a nevyužila jediný z devíti brejkbolů. Finalistka US Open z roku 2017 Keysová naopak proměnila všechny tři a zvítězila také v poměru vítězných míčků 19:10.

Jedinou českou semifinalistkou na US Open je tak Karolína Muchová, která se střetne v noci na pátek s domácí Američankou Cori Gauffovou.

Sabalenková je v semifinále

Turnajová dvojka Aryna Sabalenková porazila na newyorském grandslamu Číňanku Čeng Čchin-wen 6:1, 6:4 a postoupila mezi čtyři nejlepší ve Flushing Meadows potřetí za sebou.

Pětadvacetiletá Sabalenková, která se příští týden stane novou světovou jedničkou, živí dál naději na druhý grandslamový titul v sezoně. Na začátku roku ovládla na betonovém povrchu Australian Open. O pět let mladší Čeng Čchin-wen porazila za 74 minut, zaznamenala 17 vítězných míčů a stále neztratila v New Yorku ani set.

„Myslím, že jsem dnes hrála skvělý tenis. Se svým výkonem jsem moc spokojená. Získala jsem šanci hrát další grandslamové semifinále a podat v něm zase o něco lepší výkon,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Rodačka z Minsku je v semifinále grandslamu posedmé v kariéře a popáté za sebou. Vloni na US Open vypadla v boji o finále s pozdější vítězkou Polkou Igou Šwiatekovou. „Tentokrát udělám vše pro to, abych tu zůstala až do konce,“ dodala Sabalenková.

Medveděv zvládl ruský souboj

Předloňský šampion a třetí hráč světa Daniil Medveděv postoupil na tenisovém US Open do semifinále. V ruském souboji porazil osmého nasazeného Andreje Rubljova za dvě hodiny a 48 minut 6:4, 6:3, 6:4. V boji o finále narazí Medveděv na obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze, nebo Němce Alexandera Zvereva.

Sedmadvacetiletý Medveděv postoupil na newyorském betonu mezi čtyři nejlepší počtvrté za posledních pět ročníků. Celkově jde o jeho sedmé grandslamové semifinále a druhé za sebou. Do stejné fáze se dostal také letos ve Wimbledonu.

O dva roky mladšího Rubljova porazil i navzdory většímu počtu nevynucených chyb (40:37) a méně vítězným míčům (26:32). Prolomil však devětkrát soupeřův servis a duel zakončil proměněným pátým mečbolem.

Rubljov nepostoupil do semifinále grandslamu ani na devátý pokus a ve Flushing Meadows vypadl ve stejné fázi jako v minulém roce. Letos skončil ve čtvrtfinále také na Australian Open a ve Wimbledonu.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (3-Rus.) - Rubljov (8-Rus.) 6:4, 6:3, 6:4.



Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (2-Běl.) - Čeng Čchin-wen (23-Čína) 6:1, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Valentová (9-ČR) - Quevedová (7-USA) 2:6, 6:3, 6:2,

Samsonová (10-ČR) - Miličová (Slovin.) 6:4, 6:1,

Jamrichová (1-SR) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kovačková, Samsonová (4-ČR) - Ivanovová, Zhiyenbayevová (Bulh./Něm.) 6:3, 6:1,

A. Penicková, K. Penicková (USA) - Bartůňková, Valentová (6-ČR) 5:7, 6:2, 10:5.