Porážka i děsivý zážitek Vondroušové: Ten chlap měl pěnu u pusy

Markéta Vondroušová s úsměvem gratuluje Madison Keysové k postupu do semifinále US Open • Reuters

Wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové znovu nevyšel útok na postup do semifinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

PŘÍMO Z NEW YORKU | Markétě Vondroušové nesedí střety s ranařkami. Když na ni sviští tenisáky a ona si na základní čáře připadá jak hokejový brankář, jenž pouze brání svou klec, dostává se do nepohody. Američanka Madison Keysová ji ve čtvrtfinále US Open tímto způsobem vyhnala z turnaje. Wimbledonské šampionce nepovolila využít jediný z devíti brejkbolů a přervala její šňůru jedenácti grandslamových výher v řadě. „I tak úplně skvělý turnaj,“ konstatovala Vondroušová po porážce 1:6, 4:6. Teď si dopřeje pauzu a na třech podnicích v Asii zabojuje o Turnaj mistryň.

Hned po pár míčích se utkání na Ashově stadionu muselo přerušit, na tribuně zkolaboval divák. Jak jste to nesla?

„Docela děsivý zážitek. Něco takového jsem při zápase nezažila, viděla jsem toho chlapa celkem zblízka. Zkolaboval, klepal se, měl pěnu u pusy. Během výměny začali lidi křičet. Naštěstí ho záchranáři dali dohromady. I tak to se mnou na pár gamů otřáslo. Fakt děsivý.“

Po osmifinále jste si stěžovala na bolest levého lokte. Brzdil vás i tentokrát?

„Ani ne, nacpala jsem se práškama. (smích) O ruce to nebylo, ona hrála super a já neměla co vymyslet.“

Co dělat, abyste s bomberkami typu Keysové lépe dokázala držet krok?

„Musela bych do toho práskat hlava nehlava, což není moje hra. Hnala mě z prvního úderu, ještě k tomu jí to tam dost padalo. Trefovala lajny, brutální servisy. S tím se nedalo nic dělat. Druhý set byl o hodně lepší, chytila jsem se, měla jsem několik brejkbolů. Jenže zase proti nim zahrála dobře. Je vidět, že se na centrkurtu cítí extrémně dobře, lidi ji hnali. Já tam nastoupila poprvé.“

Wimbledonský triumf jste hned zaštítila postupem do čtvrtfinále dalšího grandslamu. Co to pro vás znamená?

„Jsem ráda, že jsem všem ukázala, že se dovedu opakovaně dostat do závěrečných kol. Ono to fakt není jednoduché. Někoho napadne: První tři zápasy jsou v pohodě. Jenže všechny holky hrají vážně dobře. I při vítězství 6:2, 6:2 to může být dřina. Předvedla jsem, že titul z Wimbledonu nebyl náhoda. To je pro mě důležité.“

Jak důležité jsou pro vás dostihy o Turnaj mistryň? Zatím držíte šesté postupové místo, ale také nevyrazíte na rozdíl od mnohých dalších na velký turnaj do mexické Guadalajary. Proč?

„Jsme v Americe už pět týdnů, je to fakt dlouhý. Na palici! Všechny už jsme vyšťavené. I psychicky si chci vydechnout. Plánuju, že zmáčknu Asii, kde mám šanci Masters udělat. Když se to nepovede, svět se nezboří, ale připravím se na ni a porvu se o postup.“

V žebříčku roku máte slušný náskok na deváté místo, první nepostupující. Už by to mělo klapnout.

„Jo, ale mně přijde, že všechny holky Masters honí do poslední chvíle. A já si chci udržet své mentální zdraví. Nechci se stresovat, abych z toho nezešílela. Takže pojedu jen Peking, Tokio a Čeng-čou.“