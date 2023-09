Letošní newyorský grandslam se dostává do finální fáze a kromě skvělých zápasů plných hvězdných hráčů a hráček je k vidění i jedna nepříjemná věc. Velký počet hráčů trápí příznaky rýmy a žaludeční potíže, které způsobuje zatím nespecifikovaná nemoc. Někteří se dokonce museli odhlásit z turnaje.

Flushing Meadows, jak se jednomu z nejprestižnějších tenisových turnajů říká je poslední grandslamovou zastávkou tohoto roku. I proto každoročně přiláká do nejlidnatějšího města USA přes půl milionu návštěvníků. Letošním ročníkem se však kromě radostných výkřiků rozléhá také kašel a smrkání.

Jako první s touto informací přišel novinář Ben Rothenberg, který na svém Twitteru napsal o nemoci, která se šíří mezi novináři, věnujícími se turnaji:. „Můžu vám s jistotou říct, že lidé v tiskovém středisku a v salonku pro hráče hodně kašlou a smrkají,“ napsal.

Z hráčů na nemoc jako první upozornil čtyřiadvacetiletý finský hráč Emil Ruusuvuori, který kvůli nespecifikované nemoci odstoupil ještě před zápasem prvního kola.

Rakušan Dominic Thiem odstoupil během druhého setu svého středečního zápasu druhého kola poté, co se mu udělalo slabo a musel se opřít o síť. Později vyšlo najevo, že třicetiletý hráč trpí žaludečními problémy. V průběhu utkání také mikrofony zachytili, jak říká, že se cítí »pořádně na hov*o«.

Z českých tenistů se s problémy potýkala Petra Kvitová, která před utkáním s Carolinou Wozniackou, které prohrála ve dvou setech, upozorňovala na své žaludeční problémy.

Tuniská tenistka Ons Džabúrová, která na letošním Wimbledonu ve finále podlehla Markétě Vondroušové, zase přiznala, že v průběhu letošního US Open pobírá všechny léky, které jí doktor povolil, protože se „cítí jako zombie“.

Naopak tenisté, kteří zatím žádné příznaky nepociťují, volají po preventivních opatřeních. Světová jednička a obhájkyně titulu Iga Swiateková před svou prohrou řekla, že neví, jestli má tato nemoc nějakou spojitost s Covidem.

„Bylo by hezké, kdyby hráči, kteří se cítí špatně, nosili roušky nebo něco podobného," řekla. „Nevím, jestli je to něco, co souvisí s Covidem, ale obvykle se na takových sportovních akcích tyto věci mohou snadno šířit,“ řekla polská hvězda.