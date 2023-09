Finský hokejista Jesse Virtanen (32), který obléká dres švýcarského týmu Ambri-Piotta, v přípravném utkání proti libereckým Tygrům zranil mladého gólmana Daniela Krále (20). Po střele se puk zasekl v brankářově masce a způsobil mu zranění oka. Ten poté musel být převezen do nemocnice.

Nikdy prý nic takového neviděl. Rodák z Raumu se na konci přípravného utkání proti Bílým Tygrům Liberec dostal ke střele, kterou vypálil na soupeřovu branku. Tu hájil nadějný brankář Daniel Král, který přes clonu jednoho z hráčů neviděl puk a ten ho zasáhl do masky.

Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se kotouč při nárazu do ochranné pomůcky nezdeformoval, nezasekl se v její mřížce a nezranil Královi oko. Ten následně také ztratil vědomí.

„Měli jsme přesilovku a já střílel od modré čáry. Střela nebyla nijak tvrdá. Byla to klasická plácačka,“ řekl Virtanen pro švýcarský deník Blick.

Hráči si rychle všimli, že něco není v pořádku. Řada jeho spoluhráčů se rychle sjela ke svému brankáři, aby zjistili, co se stalo. „Viděl jsem, jak brankář spadl na led,“ řekl finský obránce a doplnil, že se sice Krále nepokoušel kontaktovat, ale zjistil si, že už se mu daří lépe.

Po zápase se pak také řešilo, jak tato kuriózní situace mohla nastat a jestli jsou brankářské masky dostatečně bezpečné. K tomu se pak vyjádřil také sám Virtanen.

„Nejsem ten správný člověk, který by měl posuzovat bezpečnost masek. Na to se musíte zeptat brankářů. Každopádně by se něco takového rozhodně nemělo stát. Nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl v po zápasovém rozhovoru.

Daniel Král byl po úderu převezen do nemocnice, kde se ukázalo, že nedošlo k poškození zraku a zranění by neměla být vážná. Nyní se v České republice podrobí dalším vyšetřením, ale vypadá to, že se z nebezpečně vypadajícího incidentu dostane “pouze“ s pořádným monoklem.

„Doufám, že se brzy uzdraví,“ vzkázal mu na konci rozhovoru Fin.