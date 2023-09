Nejsilnější extraliga za poslední roky, Pardubice jako Vsetín. Co černý kůň?

Nová sezona je za dveřmi - a extraliga je nablýskanější než kdy jindy. A taky silnější. Špičkové české kluby se plácly přes kapsu a do domácí soutěže přivedly pořádná esa. Nový Zimák se podívá na to, kdo by mohl nad hlavu zvednout Masarykův pohár, ale i na všech 14 extraligových týmů a jejich šance a výhled do sezony. Kdo nejlíp zvládl přestupy, kdo je nejlepší majitel, na koho chodit, kam jezdit a na co se těšit?