Milimetry od pohromy. Brankář Tygrů se bizarně zranil: Neviděl jsem na oko

Scházelo opravdu málo a bylo by zle. Libereckým hokejistům na přípravném turnaji ve Švýcarsku pořádně zamrazilo, když během druhého utkání proti Ambri-Piotta kvůli zranění dohrál brankář Daniel Král. Dvacetiletý gólman, který by měl v sezoně krýt záda Dávidu Hrenákovi, málem přišel k vážnému úrazu, když se mu puk po tvrdé ráně bizarně trefil do největší díry mřížky na masce a zastavil se až o oko. „Měl jsem popravdě velký strach, aby byl zrak v pořádku,“ přiznal po návratu z nemocnice. Naštěstí by to neměl být vážnější problém.

Rozhodně velká zkušenost, na kterou však Bílí Tygři nebudou vzpomínat moc rádi. Na turnaji La Coupe des Bains ve Švýcarsku, kterého se vedle Liberce zúčastnily také tamní elitní kluby, tým kouče Filipa Pešána prohrál všechny tři zápasy a bez jediného bodu skončil poslední.

Severočechům se navíc při zpestření přípravy na sezonu rozrostla marodka o čtyři až pět hráčů. Bezpochyby nejvíc bolí vyřazení Daniela Krále.

V závěru duelu s Ambri-Piotta, za které nastupuje i český reprezentant Michael Špaček, vypálil jeden z hráčů v modrých dresech pro Krále neviděnou dělovku golfákem, při níž se kotouč po nárazu zdeformoval natolik, že téměř prošel největším otvorem mřížky a maskovaného muže takřka vypnul. Liberec si následně musel pro zbytek turnaje vypůjčit gólmana od Lausanne.

Při pohledu na fotku Královy masky se zaraženým pukem zůstává rozum stát, jak se něco takového mohlo stát. Ještě hrůzostrašnější je ale fakt, kam až si kotouč prorazil cestu.

„Na poslední chvíli přede mnou uhnul hráč, střela mě trefila zrovna do té největší díry na masce a zastavila se až o oko. V první chvíli jsem vůbec nevěděl, že to je puk. Byl jsem úplně mimo a myslel si, že mě někdo praštil. Trochu jsem se zorientoval až po tom, co mi kluci sundali masku. Zamrazilo mě, protože jsem neviděl na oko. Kluci mi pak pomohli do kabiny,“ popisoval Král děsivé okamžiky pro klubový web.

Rodák z Havlíčkova Brodu byl okamžitě převezen do nemocnice v Lausanne, kde se ho rovnou ujal specialista na oči. Po sérii vyšetření si mohl Král společně s celým Liberec oddechnout. Zrak nebyl poškozen a ani zranění oka nebylo potvrzeno, i když brankářův obličej dostal pořádně zabrat.

Podle klubového lékaře Dušana Mormana došlo k poranění očnice. „V tuhle chvíli budeme tedy řešit jen tkáně okolo oka. V Liberci provedeme pro jistotu ještě jedno CT vyšetření, abychom si byli jisti, že je v pořádku oko i okolní kůstky,“ ujišťoval muž, jenž se stará o Bílé Tygry. „Byla to bizarní situace. Kdyby puk pronikl ještě kousek dál do masky, nemuselo to už dopadnout tak dobře.“

Král po nešťastném zásahu každopádně doufá, že se od domácích doktorů dozví povzbudivé zprávy a bude se moct co nejdříve vrátit k týmu. V minulé sezoně si havlíčkobrodský odchovanec připsal první dva starty v extralize.

V novém ročníku se očekává, že by měl přidat další, byť „jen“ jako dvojka za Slovákem Dávidem Hrenákem. Momentálně však nelze určit, jak dlouho bude probíhat Králova rekonvalescence. Do startu extraligové sezony 2023/24 zbývá 11 dní.

Liberec na turnaji ve Švýcarsku Fribourg-Gottéron - Liberec 4:3 Ambri-Piotta - Liberec 3:1 Lausanne - Liberec 6:2

