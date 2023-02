Třinecký pád pokračuje. Zmizel z elitní čtyřky, kam se stále drápe Liberec

Tentokrát úřadujícím mistrům nepomohl ani slovenský kulomet. Třinecké hokejisty dostihlo herní trápení, se kterým se potýkají od konce ledna. Po porážce 2:3 v prodloužení v 46. kole Tipsport extraligy s Libercem, které nezabránil ani dvougólový střelec a nový lídr bodování Marko Daňo, vypadli Oceláři z elitní čtyřky, kam se procpal Hradec Králové. Na zisk místa zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play off navíc stále mohou pomýšlet i Bílí Tygři.

Dva dny starou porážku s Mountfieldem (3:4) potřebovali hodit za hlavu. Pod Ještěd mířili Slezané s vědomím, že setrvání na místě zaručující přímý postup do play off je vážně ohroženo. Na vrata elitní čtyřky totiž hlasitě bušil Hradec Králové a momentálně na ně drápe také Liberec. Právě proti Severočechům potřeboval výběr kouče Zdeňka Motáka bodovat. Podařilo se, ale nedostatečně.

Třinec si zkomplikoval hru již na začátku první třetiny, kdy se Slezané třikrát nechali vyloučit. Liberečtí tak hned dvakrát měli nakrátko příležitost otevřít skóre v přesilovce pět na tři. K velkému třineckému štěstí se ale znovu naplno projevila největší tygří bolest sezony – neúspěšnost v početních výhodách. Liberec v proměňování přesilových her patří mezi nejhorší v extralize.

„Je to naše celosezonní bolest, ale nemyslím si, že bychom je sehráli špatně. Střelba tam byla, ale soupeř to výborně odbránil, za což mu musíte dát kredit, stejně tak jsme i my ubránili jejich přesilovky. Ano, mohli jsme si pomoct, ale děláme i dobré věci. Není automatické, že padne gól, když je přesilovka, speciálně proti tak kvalitní obraně,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Byť Bílí Tygři ani Oceláři nevyužili početní výhody, pokračujícího tlaku po konci přesilovek využily oba týmy. K obratu z 0:1 na 2:1 ve druhé třetině podobná situace nastartovala Oceláře Marka Daňa, který za necelých sedm minut dvakrát skóroval a v extraligovém bodování dotáhl lotyšského útočníka Robertse Bukartse.

Smolný závěr, při kterém Třinečtí inkasovali po nešťastném odrazu od helmy beka Lukáše Kaňáka, ale radost slovenskému střelci zhatila. 25. a 26. trefu by Daňo nejradši vyměnil za vítězství a více bodů. „Pořád to ale máme ve svých rukách. V pátek hrajeme znovu s Hradcem, proti kterému se můžeme vrátit do čtyřky,“ věří tahoun Ocelářů, jenž individuálně prožívá nejpovedenější sezonu kariéry.

Podle Motáka stálo za porážkou v Liberci několik chyb. „Nebylo jich sice hodně, ale byli jsme za ně potrestáni. Z naší strany jsem tam ovšem viděl i maximální bojovnost, nasazení, obětavost, prostě všechno tam bylo. Jenom mi chybělo proměňování šancí,“ mrzelo osmapadesátiletého trenéra Ocelářů.

Ze šťastné vyrovnávací trefy Bílých Tygrů na 2:2, o kterou se postaral obránce Richard Nedomlel, byl Moták docela zaražený. „Druhý gól jsme dostali od hlavy, což celkem nechápu. Nevím, co bych k tomu už řekl. Jsou to zápasy, které prohrajeme o jeden gól nešťastnou střelou z dálky.“ Augusta byl naopak vděčný velkému štěstí. „Takové góly jsou potřeba. Potřebujete je, abyste vyhráli,“ má jasno trenér Severočechů.

Stále hratelný postup do elitní čtyřky bere Augusta s celým týmem velice lákavě. Nicméně si uvědomuje vyrovnanost a kvalitu soupeřů, kteří se o přímý postup do čtvrtfinále také rvou.

„Zbývá nám šest zápasů do konce. Celou sezonu říkám, že nerozhodují ani tak zápasy, ale každý jeden gól, který dáte, nebo dostanete. Samozřejmě chceme skončit co nejlépe. Hráčům jsem nyní poděkoval, trochu si odpočineme a připravíme se na pátek, kdy nás čeká další těžký utkání,“ prozradil Augusta před pátečním duelem v Olomouci.

