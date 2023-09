Souček je po ráně do hlavy fit: Bylo to nejnepříjemnější zranění

Před necelými dvěma týdny dostal pořádně do těla - tedy přesněji do hlavy. Tomáš Souček, kapitán národního mužstva, nedohrál zápas svého West Hamu na hřišti v Brightonu po hrozivém střetu s gólmanem Bartem Verbruggenem. Přesto dorazil do Prahy a povede reprezentaci do souboje s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy 2024.

Byla to pořádná rána, že?

„Byla… Musím říct, že to bylo hodně nepříjemné. Už jsem těch zranění, co se týče hlavy, zažil docela dost, ale tohle bylo asi nejnepříjemnější. Jsem rád, že rekonvalescence proběhla dobře, jsem fit a těším se na utkání s Albánií.“

Co vše jste absolvoval?

„Anglická federace má nějaká pravidla, která určují, co se po kolika dnech může dělat. Měl jsem hodně testů, jak venku, tak vevnitř. Pár dnů jsem měl také volno, potom jsem trénoval individuálně bez kontaktu. Na nároďáku už můžu dělat všechno naplno, nakonec to vyšlo ideálně, i když byl první týden opatrnější.“

Jste tedy v dobrém rozpoložení?

„Čeká nás důležité utkání. Fotbalová kondice je v pořádku. Jsem rád, že po minulé úspěšné sezoně, která vyvrcholila tady v Edenu vítězstvím v Konferenční lize, se nám podařil vstup do Premier League. Jsou to sice zatím jen čtyři zápasy, ale jsme nahoře, jsme rádi.“

Není Albánie hodně ošidný soupeř?

„Je hodně kvalitní. Dostala se do podobné pozice jako Polsko, mají hodně hráčů v zahraničí, především v Itálii. Dopředu i dozadu to je kompaktní tým, s Polskem ji opravdu klidně porovnám. Hráli mezi sebou vyrovnaný zápas, sice zvítězili Poláci, ale mohlo to dopadnout úplně obráceně.“

Půjde o klíčový zápas? Úspěch vás hodně přiblíží postupu.

„Je to stejně důležité jako první zápas doma s Polskem, který jsme zvládli. Zase hrajeme proti dobrému týmu, zase doma, proto je to jedno z klíčových utkání. Víme, v jaké jsme pozici, máme sedm bodů po třech zápasech, s čímž jsme spokojeni. Přesto chceme duel zvládnout, abychom se cítili ještě komfortněji. Přemýšlíme jen nad čtvrtkem.“

S Albánií jste se utkali před dvěma lety v přípravě na Euro. Dá vám vzpomínka nějaké informace?

„Pamatuju si to dobře, ale už jsme z toho utkání nevycházeli. My i oni máme nové hráče, oni navíc nového trenéra, proto jsme koukali na naše i jejich poslední zápasy. Ale výsledek 3:1 by se mi líbil.“ (usmívá se)