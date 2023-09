Je to víc o klidu než dřív, hodnotí Pešán a hledá útočníka v zahraničí

Od hokejového Liberce kde kdo očekává útok na extraligovou placku. Dává to logiku, kádr na to má a navíc si ho do rukou znovu převzal Filip Pešán, jenž před nástupem k reprezentaci vytáhl Bílé Tygry mezi nejužší domácí špičku. Jenže na úsvitu nové sezony přicházejí pod Ještěd i horší zprávy. Tři porážky v přípravě ve Švýcarsku a poměrně rozsáhlá marodka. Pešánovi se tak hlavou honí nejen příjemné myšlenky ohledně ladění týmu, musí rychle jednat. „Uvažujeme o pořízení zahraničního útočníka,“ netají 45letý kouč.

Jak jste spokojený s přípravou?

„S nasazením a prací jsem velmi spokojený, tam nemám žádnou výtku. Spokojenější bych byl, kdyby nám turnaj ve Švýcarsku vyšel lépe výsledkově a měli jsme méně zraněných. I to ale přináší náš sport.“

Jak velké minus ve finiši přípravy jsou tři porážky s Fribourgem, Ambri a Lausanne?

„Člověk nerad prohrává, chceme vyhrát každý zápas. Na druhou stranu, důležitější v této fázi byla naše prezentace. Že jsme utkání těsně ztratili, je podle mého sekundární.“

Kvůli kupícím se zraněním je představa o základní sestavě odstřelená?

„Trochu ano, v tomto týdnu čekáme na výsledky některých vyšetření. V příštích dnech budeme chytřejší, hráči odjeli na magnetickou rezonanci. Doufám, že se většina kluků v příštím týdnu a před ostrým vstupem do sezony vrátí.“

Jak velkou komplikací je ztráta nové defenzivní akvizice Ronalda Knota? Původní odhady hovořily o několikatýdenní pauze.

„Ronnie Knot je velká komplikace. Ale až nečekaně dobře se léčí, takže pevně doufám, že přijde jen o pár zápasů a koncem září bude schopen nastoupit.“

Liberec se rozhodl přebudovávat kádr, zvyšujete kompetence mladým hráčům. Vedou si dobře v tomto ohledu?

„Myslím, že všichni mladí hráči zapadli velmi dobře. Nyní nás trochu brzdí zranění, včetně mladších kluků, kteří by dostali šanci v páteční generálce na Spartě, tak do toho nezasáhnou. Právě řeším, zda si stáhnu z prvoligového hostování některé hráče, nebo využiju juniory, kteří dobře rozjeli sezonu. Je to rozhodování na denní bázi.“

Do sestavy celkem úspěšně začleňujete osmnáctiletého Jaromíra Péreze. Jste spokojený s tím, jak velkou šanci sebral?

„Jsem překvapený. Jarda Pérez je jiný Jarda Pérez, než byl v květnu po nástupu do přípravy. Z děcka se stal mladý muž. Pevně doufám, že nastolenou cestu vydrží a že ho to bude bavit dál jako doteď.“

Vím, že je brzy, ale kde byste se chtěl s týmem v nové sezoně pohybovat?

„Vlastní prognózy úplně nemám, ale cílem je vybudovat si co nejlepší pozici do play off. Věřím, že nejsme týmem závislým na jedné pětce. V úspěšných týmech se jednotlivé pětky dokážou zastupovat, anebo máte ty, kde odskočení lídři táhnou mužstvo. Pevně doufám, že náš tým je postavený tak, aby nebyl závislý na jedné pětce. Příprava nám to i trošku potvrzuje.“

V posledních dvou ročnících jste skončili ve čtvrtfinále, předpokládám, že míříte výš…

„Cíl udělat semifinále a případně finále, má skoro každý. Odhadovat tady a vytvářet prognózy, na jakém místě skončíme, rozhodně nechci. Ale chceme dobře začít sezonu a dobře se připravit na první zápasy.“

Do sezony vyrukujete s mladou brankářskou dvojicí Hrenák – Král. Počínají si zatím podle vašich předpokladů?

„Já jsem hlavně strašně smutnej, že se Kingovi (Královi) stalo to zranění (poranění oka) a doufám, že bude velice brzy zpátky. Svými výkony si řekl o pevné místo ve dvojici s Dávidem Hrenákem. Bude mezi nimi zdravá rivalita, ani jeden z nich se nechce pasovat do role dvojky. Máme sice nejmladší brankářskou dvojici, ale můžeme ji mít velmi kvalitní a vyrovnanou.“

Uvažujete o jejich pravidelnějším střídání v sezoně?

„Vždy bude jednoznačně záležet na jejich výkonnosti. Pozici jasné dvojky King určitě nemá. V jeho případě věřím, že do startu extraligy bude fit. Už bruslí, ale zatím vidí jen půlku arény, takže zatím musíme počkat.“

Jak se osobně těšíte na návrat do extraligy?

„Těším se moc. A jsem rád, že jsme absolvovali turnaj ve Švýcarsku, protože to pro všechny byla zatěžkávací zkouška. Viděl jsem tam tvář týmu, která by měla být ta správná.“

Vrací se jiný Filip Pešán po zkušenostech u reprezentace a v elitní švýcarské lize?

„Je klidnější, zkušenější, otevřenější… Teď už je to víc v klidu než dřív.“

Přímo na střídačku Tygrů se vracíte po čtyřech letech. O kolik je to jiné, než kdybyste jel další ročník po sobě?

„Je to určitě něco jiného. Ale žádnou senzaci bych v tom nehledal. Prostě se sem jen vracím po čtyřech letech. Jak jsem začal v Ajoie a v národním týmu, chtěl bych zahájit i tady. Nemyslím výsledkově… (usmívá se) Pro mě to je další běžný den, příjemnější o to, že jsem se vrátil domů.“

Je ve hře posílení kádru?

„Ještě máme jedno volné místo pro útočníka. Zatím jsem nemusel sahat do toho, abych někoho přiváděl, vhodný kandidát ani nebyl. Ale turnaj ve Švýcarsku mi s těmi zraněními vystavil vykřičník. Je možné, že ještě jedno místo obsadíme někým ze zahraničí.“

