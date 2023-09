Olympiáda bez ruských vlajek: MOV překrucuje původní myšlenku, zuří Putin

Invaze na Ukrajinu je odřízla od sportovního světa. Teď se ale zdá, že navzdory válce, kterou rozpoutali v sousední zemi, budou Rusové soutěžit na Hrách v Paříži pod neutrální vlajkou. To se ale nelíbí Vladimirovi Putinovi (70). Ten obvinil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) z politizace sportu a zavrhnutí původní myšlenky her, ačkoliv v této věci nepřijal žádné konečné rozhodnutí.

Ruská federace, stejně jako předtím Sovětský svaz, vždy přikládala olympijským hrám velký důraz a význam. Tamní politické špičky to vždy vnímaly jako skvělou příležitost, aby se země mohla ukázat jako světový lídr a zároveň i posílila svou propagandu po celém širém světě.

V posledním desetiletí však byli ruští sportovci nuceni účastnit se velkých akcí bez své vlajky, hymny a dalších národních symbolů v důsledku dopingových skandálů a probíhající agrese na území Ukrajiny. Napadený stát už dříve pohrozil úplným bojkotem pařížských her, pokud se jich účastní sportovci z Ruska a Běloruska pod jiným, než neutrálním praporem.

Francouzský prezident Emmanuel Macron (45) se v průběhu minulého týdne nechal slyšet, že by na hrách neměla vlát žádná ruská vlajka. Prezident MOV Thomas Bach (69) to zase vidí jinak, v duchu původní myšlenky. Výslovně totiž prohlásil, že by se měla olympiáda držet stranou politiky a že by občané neměli být trestáni za činy svých vlád.

Ruský diktátor byl na toto ožehavé téma dotázán na fóru na Dálném východě. „Dnešní vedení celosvětových federací a Mezinárodní olympijský výbor překrucují původní myšlenku Pierra de Coubertina. Sport by měl být mimo politiku, neměl by lidi rozdělovat, ale spojovat,“ pokračuje ve své typické rétorice Putin, kterému nejspíše unikl nedávný výrok Bacha.

Dále se bývalý příslušník KGB domnívá, že v posledních dekádách došlo k „nepřijatelné komercializaci sportu“ a že samotný výbor vůbec neplní svou primární funkci, neboť se prý dostal do střetu finančních zájmů.