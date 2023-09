Davis Cup: Češi jsou nejmladší, klíčový start se Španěly. Pak čeká Djokovič

Jakub Menšík se probojoval z kvalifikace až do hlavní části US Open v 17 letech poprvé • profimedia.cz

Jakub Menšík postoupil do 2. kola US Open • Instagram/Jakub Menšík

Klíčový duel hned na úvod. Čeští tenisté dnes ve Valencii od 15.00 (PP ČT Sport) rozjedou finálový turnaj Davis Cupu proti domácím Španělům. Právě tyto dva celky při předpokládaném startu srbského lídra a čerstvého šampiona US Open Novaka Djokoviče v pátečním a sobotním zápase, aspirují na druhé postupové místo ze skupiny C.

Věkový průměr singlistů lehce nad dvacet let, Česko má nejmladší výběr mezi šestnáctkou postoupivších do finálového turnaje Davis Cupu. To však neznamená, že postrádá ambice.

„Kluci jsou mladí a všichni postupují na žebříčku. Dnes už všichni vědí, že se Česká republika nepřijela jen zúčastnit, ale je konkurenceschopná. Můžeme překvapit,“ věří kapitán týmu Jaroslav Navrátil.

Jeho slovům nahrává fakt, že domácí Španělé postrádají svou superhvězdu Carlose Alcaraze. Ten skončil v semifinále US Open po porážce od Daniila Medveděva a obratem se omluvil z týmové soutěže.

„Trochu to potěší. Co si budeme nalhávat, je to jeden z nejlepších tenistů současnosti. Pro turnaj je to horší, ale nám to dává velkou šanci,“ prohlásil Tomáš Macháč (22), jenž bude alternovat na postu týmové dvojky spolu s Jakubem Menšíkem (18). Jasnou jedničkou je jednadvacetiletý Jiří Lehečka, třicátý hráč žebříčku.

Na dnešní duel se Španěly je kapacita haly pro 9 000 diváků vyprodána. Domácí povede jako jednička 25. hráč světa Alejandro Davidovich. Ve výběru kapitána Davida Ferrera jsou také veterán Roberto Bautista (42.), Bernabe Zapata Miralles (75.), Albert Ramos (95.) a deblový specialista Marcel Granollers.

Ve čtvrtek se Česko střetne s Koreou, outsiderem skupiny. A v sobotu narazí na Srbsko, které už by mělo mít k dispozici od pátku Novaka Djokoviče. Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 21. do 26. listopadu v Málaze, postoupí první dva týmy skupiny.