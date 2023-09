Děsivá slova extenisové hvězdy: Kouč mě v dětství znásilňoval třikrát denně!

Zatímco spousta jejich vrstevnic prožívala bezstarostné dětství, ona ve svých dvanácti letech prožívala peklo na zemi. Někdejší tenisová hvězda Angelique Cauchyová (36) podala šokující svědectví o zrůdnostech svého trenéra. Ten ji měl v jejím útlém věku opakovaně znásilňovat! Mimo jiné uvedla, že si připadala jako ve vězení. Dokonce přemýšlela o sebevraždě!

Andrew Geddes. Jméno, které bude bývalou tenistku Angelique Cauchyovou strašit do konce života. Jedná se totiž o jejího někdejšího trenéra, který francouzskou hráčku v jejich dvanácti letech opakovaně znásilňoval! O peklu, které se na konci minulého tisíciletí dělo, Cauchyová nedávno promluvila na francouzském Národním shromáždění.

„Všechno to začalo zhruba za dva nebo tři měsíce od doby, co jsem s ním v roce 1999 začala spolupracovat. Říkala jsem mu, že tohle by dělat neměl, že to není správné. Navíc si to nepřeju. On mi ale odpověděl, že tohle se mezi svěřenkyní a trenérem občas stává. Prý spolu trávíme hodně času, takže je to normální,“ šokovala Cauchyová, která jako dítě platila za velký talent.

Během jednoho roku měl Geddes znásilnit dvanáctiletou Angeliqueu zhruba dvěstěkrát! To nejhorší se podle ní ale odehrálo během dvoutýdenního soustředění na západě Francie. „Prožila jsem ty nejhorší dva týdny v životě. Bylo to tak otřesné, že jsem dokonce uvažovala o sebevraždě,“ prohlásila sportovkyně. „Znásilňoval mě třikrát denně. První večer se mě zeptal, jestli nechci přijít do jeho pokoje. Když jsem odmítla, přišel on do mého. Připadala jsem si jako ve vězení. Nemohla jsem pryč z toho otřesného místa. Musela jsem tam zůstat i přesto, co se tam odehrálo," řekla Angelique, která nyní pracuje jako učitelka tělocviku a trenérka tenisu.

Vyhrožoval smrtelnou nemocí

Aby toho nebylo málo, Geddes malou Angeliqu strašil tím, že ji nakazil nemocí AIDS. Mezi 13. a 18. rokem života si tak Cauchyová myslela, že tuto smrtelnou nemoc skutečně má. Skandální je také přístup prezidenta tenisového klubu. Podle oběti o této problematice věděl, ale neměl sebemenší zájem zasáhnout.

„V tenisovém prostředí bylo jeho hnusné chování k vlastním svěřenkyním dobře známo. Když si žena stěžovala klubovému prezidentovi, že se Geddes chová k mladým tenistkám nevhodně, slovně i fyzicky, odpověděl, že o tom ví, ale Geddes prý získává tituly, takže to nebude řešit,“ prozradila. Monstrózní kouč byl v roce 2021 odsouzen k osmnácti letům vězení poté, co byl uznán vinným ze znásilnění čtyř dívek ve věku od 12 do 17 let.