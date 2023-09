Atletka Mäki měla rozlučku se svobodou: Řádila s obřím penisem!

Dámská jízda jako hrom! Česká mílařka Kristiina Mäki (31) sice na MS v Budapešti medaili nezískala, zato si dosyta užila srandy se svými kamarádkami.

Tahle česko-finská atletka za to umí vzít, a to nejen v cílové rovince běhu na 1500 metrů. „Víkend v topu. Bylo to boží,“ prozradila maminka dvouletého syna Kaapa o bláznivé párty, na níž se pilo a řádilo s obřím nafukovacím penisem. Vrcholem báječného večírku byl striptér Mike! „Kouzelný Mike,“ pochlubila se Mäki na svém Instagramu.

Se svobodou se loučila obklopena svými nejlepšími kamarádkami, které pro ni mejdan skutečně vymazlily. Nachystaly dokonce mikiny s vtipným potiskem. Využily podobnosti Kristiina jména s druhem sushi a nad obrázek lososového maki jen luply přehlásku.

Mäki je snoubenkou českého atleta Filipa Sasínka, se kterým má syna Kaapa. Půl roku po jeho porodu šokovala Česko, když na olympiádě v Tokiu zlomila 35 let starý český rekord.