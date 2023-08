Vadlejch touží ke sbírce stříber přidat zlato: Mám nejlepší pozici, co kdy byla

Čtyřicet let po legendárním medailovém festivalu na premiérovém světovém šampionátu v Helsinkách je česká atletika v úplně jiné situaci. Před startem MS v Budapešti je v reálné pozici k útoku na stupně vítězů jediný oštěpař Jakub Vadlejch. Zato v něm má reprezentace globální eso své disciplíny, letošní světovou jedničku, která má před startem jasno. „Z každého šampionátu už stříbro mám, takže další cíl je zlatá medaile. Je to můj sen,“ říká Vadlejch.

Je to opravdu sen o zlaté medaili, ne noční můra. Jakub Vadlejch pojede příští týden jako číslo jedna světového oštěpu na mistrovství světa v Budapešti, kde vstoupí do klíčových třinácti měsíců své kariéry. Má už stříbrné medaile z olympijských her, světového šampionátu i mistrovství Evropy. V Budapešti a pak za rok na OH v Paříži to může být jeho čas, v kterém své skvostné kariéře dá zlatý lesk. Vadlejch a zlato, to je v atletickém prostředí zcela přirozené téma.

„Myslím, že mi to nastavují všichni okolo, snažím se to neřešit,“ říká sám Vadlejch. „Opravdu si myslím, což je můj názor a fakt mu věřím, že když se přiblížím své ideální technice, tak na mě ti kluci nemají. Ale je to hledání toho ideálu.“

Vadlejch jde po dlouhé cestě. Využívá na ní zjevný talent, s nímž už v devatenácti letech přehodil 84 metrů. Od roku 2010 své předpoklady cizeluje pod vedením nejlepšího oštěpaře dějin Jana Železného .

„Je jako můj nevlastní otec. Je mým mentorem a všechno je díky němu. Dal mi oštěpařský cit,“ vysvětloval Vadlejch v nedávném rozhovoru pro stránky Světové atletiky.

JAKUB VADLEJCH Narozen: 10. října 1990 (32 let)

Největší úspěchy: 2. na OH (2021), vicemistr světa (2017), 3. na MS (2022), vicemistr Evropy (2022), dvojnásobný vítěz Diamantové ligy (2016, 2017)

Osobní rekord: 90,88 m (2022)

V kampani před startem mistrovství světa v Budapešti se tam o něm objevila rozsáhlá story, která ho představuje jako globální hvězdu atletiky. Vadlejch se do téhle pozice propracoval skrz léta zdravotních problémů. Ještě v dorosteneckých letech ho trápil loket, po nástupu k Železnému ho zase několik sezon bolel kotník na odhodové levé noze. Když se dal do kupy, v roce 2015 ho na MS v Pekingu zastavil sporný přešlap v kvalifikaci. Od té doby ve finále globální akce nikdy nechyběl a začal sbírat úspěchy. Kromě tří velkých stříbrných medailí má ještě bronz z loňského světového šampionátu v Eugene, dvakrát taky vyhrál Diamantovou ligu.

Schází jen zlato. Už na MS 2017 v Londýně mu k němu scházelo pouhých 16 centimetrů za Němcem Johannesem Vetterem. Na olympiádě 2021 chyběl necelý metr na Inda Níradže Čopru, vloni na ME v Mnichově prohrál Vadlejch o 38 centimetrů s dalším Němcem Julianem Weberem.

Touha po zlatě ho ale neužírá. Jeho výhodou je klidná síla, s níž pod Železného dohledem poctivě hledá detaily, které ho můžou posunout dál než v minulosti. V loňské sezoně Vadlejch na mítinku v Dauhá poprvé v kariéře překonal hranici devadesáti metrů. Letos drží hodem dlouhým 89,51 metru nejlepší výkon světových tabulek. Mezi nejlepšími pěti hody je zapsaný třikrát, mezi nejlepšími patnácti šestkrát.

„Tam je důležité, když hodíte nízko, jak ten výkon je vlastně vysoko,“ řekl Železný. „Kuba je na tom tak, že jeho nízký hod je strašně moc dlouhý, že bude top tři. To vám pomáhá v hlavě. Protože pak bojujete v závodě, není to váš den, a přesto ty ostatní můžete porazit. To jsou momenty, které nejsou v životě sportovce úplně časté. Ale je potřeba to vyždímat a dotáhnout to do konce.“

SVĚTOVÉ TABULKY OŠTĚPU 2023 89,51 JAKUB VADLEJCH 13. června Turku

88,72 Julian Weber (Něm.) 8. července Kassel

88,67 Níradž Čopra (Ind.) 5. května Dauhá

88,63 JAKUB VADLEJCH 5. května Dauhá

88,38 JAKUB VADLEJCH 18. dubna Potchefstroom

88,37 Julian Weber (Něm.) 28. května Rehlingen

87,66 Níradž Čopra (Ind.) 30. června Lausanne

87,35 Timothy Herman (Bel.) 13. května Nairobi

87,32 Oliver Helander (Fin.) 13. června Turku

87,14 Julian Weber (Něm.) 4. června Hengelo PRŮMĚR TŘÍ NEJLEPŠÍCH VÝKONŮ JAKUB VADLEJCH 88,84

Níradž Čopra (Ind.) 88,17 *

Julian Weber (Něm.) 88,08 *U Čopry jde o průměr dvou závodů, víckrát letos na startu nebyl

Vadlejchovou výhodou je výjimečná konzistence výkonů. Průměr jeho tří letošních nejdelších závodů činí 88,84 metru. Průměr jeho pěti nejdelších závodů je 87,90 metru.

„Těším se velice. Moje pozice je letos samozřejmě hodně zajímavá, asi nejlepší, co kdy byla. Takže to tam chci potvrdit,“ říká Vadlejch před startem MS v Budapešti. „Konzistence byla mým cílem. Před mistrovstvím světa a olympijskými hrami je to perfektní nastavení. Se svou kariérou jsem zatím docela spokojený. Ale pořád doufám, že je ve mně mnohem víc. Kdybych tohle nastavení neměl, tak můžu končit. Tohle nastavení mě žene dál a dál a je důležité překonávat sám sebe. Koukat na ostatní je hezké, ale člověk potřebuje posouvat sebe.“

Není náhoda, že nejlepší léta jeho kariéry odstartovala po konci epidemie covidu. V té době totiž Vadlejch prožil další klíčový moment, utrpěl vážné zranění zad. A pomohlo mu, že se mohl v klidu doléčit v marné sezoně 2020, která původně měla být olympijskou.

„Tam jsem dostal strach, co bude,“ líčí Železný. „Zatlačil si obratel do sebe, a tím, že byl covid a nebyla olympiáda, tak se to zabalilo. Myslím, že to byl osudový moment, který tomu strašně pomohl. Kdyby to tak nebylo, byla by olympiáda, trénovali bychom, protože to nechcete vynechat.“

Poté, co se svět, aspoň co se týče covidové pandemie, vrátil do normálu, Vadlejch přivezl medaili ze všech třech vrcholných akcí. Spolu s loňským mistrem světa Andersonem Petersem z Grenady a olympijským šampionem Níradžem Čoprou tvoří svatou trojici mužského oštěpu. Oba jeho soupeři měli letos zdravotní problémy. Čopra se ale už koncem června vrátil vítězným závodem na Diamantové lize v Lausanne a varoval: „Jsem pořád daleko od své nejlepší formy, ale cítím, že se lepším.“

V užší špičce je i mistr Evropy Julian Weber a hrozit může mladý Fin Oliver Helander. Pro Budapešť se ale Čopra pro Valdjecha znovu rýsuje jako jeho největší soupeř. V posledních letech se stává jeho osudem. Vadlejch s ním od olympiády v Tokiu prohrál už devětkrát za sebou.

„Všechno se ukáže až v den D v Budapešti. Docela mě zajímá forma Níradže Čopry. Nikdo neví, jestli pořád léčí zranění, jestli závody nevynechává, protože už ladil. Opravdu o sobě nedává moc vědět, takže to bude zajímavé, až se sejdeme všichni,“ těší se Vadlejch.

Do Budapešti přijede v roli, kterou moc dobře znal i jeho trenér Železný. Zase to bude na muži s oštěpem, na kterém bude ležet medailová záchrana české výpravy.

„Tím, že česká atletika teď nemá tolik lidí, kteří můžou na medaili sáhnout, tak jste na mistrovství světa ještě pod větším tlakem,“ upozorňuje Železný. „Tyhle stresy se musíte naučit zvládnout. A Kuba ukázal, že už je zvládnul. Uvidíme, co se bude dít na tomhle světě.“