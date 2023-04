Rockerka Mäki: Jsem často nas..., mám ráda černou. Jakou kapelu poslouchá?

Na atletické dráze je neúnavná bojovnice, doma starostlivá maminka. Běžkyně Kristiina Mäki má ale ještě jednu tvář, kterou taky ráda ukazuje. Často se obléká do výrazných outfitů, v nichž vypadá jako rocková hvězda. A není to náhoda. Rockovou muziku miluje a její energii má v těle.

„Jsem celý život v teniskách a teplácích, tak se pak ráda oblíknu,“ usmívá se Mäki. „Mám ráda hodně černé barvy, to je možná vidět. I to sportovní oblečení je hodně barevné, tak to potom tlumím. Mám ráda něco napůl rockerského, ale furt stylového.“

V černé si opravdu libuje. Vloni na vyhlášení Atleta roku nebo při sponzorském výletu s Toyotou do Paříže si na sebe vzala průsvitné modely jako z Královny koloběžky. A k tomu tradičně nosí boty značky Dr. Martens.

„S těmi se dobře kopou lidi,“ žertuje Mäki. „Poslouchám tu hudbu, je mi to blízké, jsem často nas…, možná je to nějaký projev toho. Mám ráda punk, rock, takové trošku uřvané věci. Třeba Sum 41, začala jsem je poslouchat někdy v deseti a zůstalo mi to. Já jsem vyrostla na Sum 41 a na Avril (Lavigne) a ještě mě to nepustilo. Viděla jsem její první klip k songu a zůstalo mi to.“

V jednatřiceti letech a jako maminka dvouletého syna Kaapa se tak trošku vymyká trendu nové atletické generace, která většinou poslouchá spíš rap nebo hip hop. „To mi taky nevadí. Poslouchám různě všechno, ale není mi to zas tak blízké,“ připouští Mäki.

Se synem a životním partnerem Filipem Sasínkem se v zimě přestěhovala do nového bytu a řešila, co ze své garderoby vezme s sebou. „Snažím se toho nekupovat hodně, ale jsem holka…“ usmála se.

Mezi její libůstky patří taky drobné doplňky. „Mám ráda zlato, stříbro. A kříže, protože jsem taky věřící. Já jsem odmala vychovaná k náboženství, mám k tomu nějaký svůj vztah,“ vysvětluje Mäki.

Zkušenost z modellingu má zatím jenom jednu z doby své mateřské dovolené. „Když jsem byla těhotná, byla jsem za modelku, oslovili mě přes kamarádku na fashion weeku,“ líčí Mäki. „Kdyby mě znovu oslovili, nevadilo by mi to. Zajímám se o to, líbí se mi to, ale netlačím na to.“

Od ledna 2021, kdy se jí narodil syn Kaapo, zažívá Mäki nejlepší část své sportovní kariéry. Na olympiádě v Tokiu postoupila senzačně do finále. V minulé sezoně přidala šesté místo na mistrovství Evropy v Mnichově, které zavřšilo její výkonnostně nejlepší sezonu. Drží národní rekordy na tratích 1500, 2000, 3000 a 5000 metrů pod širým nebem. V hale letos v zimě překonala národní rekord na míli a v současné době se připravuje na start letní sezony.