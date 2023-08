Mäki před MS: Snad je dřina vidět. Vliv těhotenství mi všichni podsouvali

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Krok za krokem. Rok za rokem. Kristiina Mäki se dál a dál posouvá na cestě běžecké fanatičky. Hledá malé detaily a snaží se, aby ji nesmetla konkurence ženské patnáctistovky, jedné z nejnabitějších atletických disciplín. Už se dostala do finále olympiády, získala šesté místo na mistrovství Evropy. To vše v druhé fázi kariéry po porodu syna Kaapa. „Hodně lidí mě tím štve, že je to kvůli tomu,“ říká česká běžkyně, kterou už v sobotu ve 13:15 čekají rozběhy v závodě na 1500 metrů na mistrovství světa v Budapešti.

Průser. Kristiina Mäki po semifinále loňského mistrovství světa v Eugene přišla do mixzony a vyhrkla jediné slovo. Předtím se na dráze pořádně vytrápila, v polovině trati ztratila kontakt s ostatními a v cíli byla daleko poslední.

„Po rozběhu jsem celou noc nespala, což v nějakém mladším věku možná nevadí. Ale prý už nejsem nejmladší,“ usmívá se Mäki při vzpomínce. „Hodně jsem se tenhle rok zaměřila na to, jak kvalitně a rychle usnout po závodě. Začala jsem používat melatonin, nekoukám se do mobilů. Myslím, že je to znát.“

To jen na ukázku, jak může vypadat svět ženy, která se upsala běhání. Mäki bez něj nemůže být. Vzala si maratonky, i když vloni na podzim přijela na dvoudenní sponzorský trip do Paříže. Na Vánoce každý rok vyráží na štědrodenní běh. Pokud není zrovna na soustředění v Africe a nečeká na ni dvoufázový trénink. A pak ve vrcholném závodě sezony stejně může narazit na zeď, jako vloni v Eugene.

„Člověk furt dokola jenom běhá. Nejvyšší forma, maximum, v kterém se člověk cítí, trvá nejdéle měsíc. Člověk to musí načasovat i vzhledem k počasí, k tomu, jak spí,“ vysvětluje Mäki. „Stačí malé věci, které se třeba nepovedou, a pak se to hned na tom podepíše. Jako v hale, kdy jsem běhala stejné časy na tréninku, ale stačila jedna viróza a streptokok… A je rázem pryč, co člověk natrénuje během roku.“

Mäki si přesto dovede hledat cestičky, jak se pořád lepšit. Před desetiletím byla novou senzací české atletiky, ačkoli s půlkou finské krve díky tatínkovi. Rozvíjela svůj univerzální talent, s nímž ovládla národní historické tabulky na patnáctistovce, závodech na 2000, 3000 i 5000 metrů. Letos v zimě k tomu přidala i rekord na halové míli.

VÝVOJ VÝKONNOSTI KRISTIINY MÄKI 4:03,27 2023

4:04,17 2022

4:01,23 2021

4:06,61 2019

4:06,71 2018

4:08,19 2017

4:08,68 2016

4:08,52 2015

4:12,86 2014

Zlom v kariéře přišel v roce 2021, kdy se jí narodil syn Kaapo a sedm měsíců poté v Tokiu postoupila jako první Češka do finále olympijských her. Její čas 4:01,23 minuty ze semifinálového běhu na slavné trampolínové dráze Olympijského stadionu od té doby zůstává národním rekordem. Mäki ale nezůstává stát.

V minulé sezoně poprvé stlačila průměr svých pěti nejlepších časů v roce pod hranici čtyř minut a pěti sekund. V nynější sezoně zase na Memoriálu Kamily Skolimowské v Chořově vypálila čas 4:03,27, nejrychlejší v kariéře, vyjma heroického běhu v semifinále olympiády v Tokiu.

„Já to s tím nechci moc srovnávat, olympijská sezona byla úplně jiná. Ale jsem moc ráda, jak jsem běžela. Na posledním kole jsou tam ještě jisté rezervy. Když se všechno sejde, mohlo by se to povést překonat,“ řekla Mäki ke svým možnostem.

Nejlepší roky zažívá od té doby, co se na dráhu vrátila po mateřské pauze. O tom, že těhotenství může mít na sportovní výkonnost pozitivní vliv, není sporu. Mäki to připouští, ale nerada poslouchá, že za její posun v posledních letech může jen změna hormonálního prostředí v těle.

„Vím, co mi všichni podsouvali, že je to díky tomu… Já doufám, že to tak není. Hodně lidí mě tím štve, že je to díky tomu. Samozřejmě, že je to i díky tomu, já jsem za to šťastná. Ale nemůže to být díky tomu dva roky posléze,“ říká Mäki. „Doufám, že tam je vidět i ta dřina. Přišlo mi, že si dost lidí myslí, že žena porodí a rázem zaběhne český rekord. Můžete si udělat anketu mezi těhotnými ženami, co porodily, jaké to je jít poprvé běhat.“

Dva a půl roku po narození syna Mäki stále pracuje na tom, jak stlačit dolů setinky. Snaží se o to, i když ne vždycky hned vidí výsledek.

„Samozřejmě zkouším běhat na tréninku rychlejší časy, ale nikdy to nemá tu lineární posloupnost, že čím rychleji běhám na tréninku, tím rychleji běhám závody. Jde spíš o to mezi tím chytře odpočívat a regenerovat. Pak z toho člověk zvládne mnohem víc. Je i dost zásadní, jak se na to člověk adaptuje,“ říká Mäki. „Jsou těžké tréninky, a ty jsou cítit ještě dva, tři dny potom. To pro výkony není úplně dobré. Ale když člověk odběhá kvalitní trénink a druhý den je čerstvý, to je to ono.“

Vyjde to na nadcházejícím světovém šampionátu v Budapešti? A může Mäki na novém stadionu Národního atletického centra atakovat přelomový čas z Tokia?

„Stadion vypadá pěkně, ale vizuál není tak důležitý. Strašně záleží, jak se poběží. Může být běh, kdy se poběží rychle, nebo může být taktický, kdy člověk neudělá nic,“ říká Mäki.