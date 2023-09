Vzrušená debata u soudu s Berbrem. Soudce: Nebudu poslouchat invektivy

Prezident Slavoje Vyšehrad Jaroslav Klíma vypovídal před soudem v roli svědka ohledně kauzy kolem uplácení rozhodčích a ovlivňování výsledků v českém fotbale. Soudce Vladimír Žák se během téměř dvou hodin ptal zejména na Klímův vztah k obžalovanému Romanu Rogozovi, někdejšímu sportovnímu řediteli klubu, kterému hrozí peněžitý trest a sedmileté vězení. Klíma zopakoval, že o uplácení ve svém klubu nevěděl, vše měl dělat Rogoz ze své vlastní iniciativy. Jednání u plzeňského Okresního soudu znovu ze svého místa pozorně sledoval Roman Berbr.

V závěru dopoledního bloku dostal prostor na dotazy i obhájce hlavního obžalovaného. Michal Sýkora se zeptal vypovídajícího Klímy, zda podle něj Berbr protěžoval Vyšehrad nebo jiný klub. „Nezaznamenal jsem to,“ odpověděl dlouholetý funkcionář. Následoval dotaz, zda zaznamenal činnost zločinecké organizované skupiny systematicky ovlivňující výsledky v českém fotbale. „Nezaznamenal,“ odpověděl podruhé Klíma.

Poté se ozval s námitkou státní zástupce Jan Scholle, načež si po krátké, ale stále napjatější výměně názorů vzal slovo soudce Žák. „Jsem ten poslední, kdo by někomu upíral u soudu práva. Ale nemám zapotřebí tady poslouchat osobní invektivy. Proto jsem vám skočil do řeči. Jak budete hodnotit soud, je mi úplně jedno. Ale osočujete mě z toho, že už jsme udělali nějaký závěr, nevím, jestli mi vidíte do hlavy. Musíme se s tím nějak vypořádat. Opakuji, že nebudu poslouchat invektivy, že už jsem zaujal nějaký názor,“ zdůraznil soudce.

Berbr a jeho obhájci celou dobu popírají činnost organizované skupiny, kterou měl někdejší nejmocnější muž českého fotbalu řídit. Soud v minulých týdnech přistoupil na čtyři dohody o vině a trestu, kde odsouzení akceptovali své tresty s vědomím, že o činnosti skupiny věděli.

„Nemám nic proti vám, ale vycházím z rozhodnutí soudu. Pokud soud schválil dohody o vině a trestu, měly by být součástí dokazování. Jen cituji text obžaloby. Vycházím z rozhodnutí soudu, které dle mého názoru nelze interpretovat jinak,“ namítl Sýkora. Soudce Žák ale při čtení rozsudků u těch, co na dohodu přistoupili, zdůraznil, že to ve vztahu k dalšímu průběhu líčení a jiným obžalovaným nic neznamená.

Po vzrušené výměně názorů Žák jednání přerušil do odpoledních hodin. Ve 12.45 začíná další blok v plzeňské soudní síni, mělo by dojít na přehrávání zvukových záznamů některých odposlechů.

Roman Berbr

bývalý místopředseda FAČR

Obžaloba:

Podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest:

7 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 6 000 000 korun, zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let

Roman Rogoz

bývalý sportovní manažer Vyšehradu

Obžaloba:

Podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest:

7 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 350 000 korun