Koreis o zklamání z NHL a šetření peněz: Limit jsem měl 20 tisíc

V hokejovém prostředí se díky svému vystupování pomalu stává populárnější než během hráčské kariéry. Jakub Koreis už pět let působí jako televizní expert a reportér. Bývalý útočník, jenž byl v roce 2002 vybrán jako 19. hráč draftu NHL, je ovšem také úspěšný podnikatel. Velký krok ke zdařilému podnikání učinil ještě během hraní, kdy si začal šetřit. „Držel jsem to na uzdě. V podstatě každý den děkuji sám sobě, že jsem to udělal,“ řekl v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport.

Zatímco jiní hokejisté dál bujaře utráceli, on se rozhodl držet stranou. Když se aktivní kariéra Jakuba Koreise pomalu blížila ke konci, uvědomoval si, že už nemůže rozhazovat peníze jako dřív. Plzeňský rodák už tehdy našetřeno měl, začal ovšem intenzivněji spořit, aby získal kapitál pro investování v další fázi života.

Bývalý hokejista Plzně, Sparty či Komety si stanovil měsíční limit. „Takže zhruba 400 tisíc?“ zeptal se moderátor Michal Hrdlička . „To stačilo, akorát. Občas jsem to přesáhl, ale většinou to šlo,“ vtipkoval Koreis. „Samozřejmě je to legrace. Bylo to v trochu jiných relacích. Tenkrát jsem si nastavil limit dvacet tisíc na dennodenní utrácení, takže měsíčně.“

Na drahé večírky, během kterých by rychle přesáhl svůj měsíční limit, si Koreis nikdy nepotrpěl. I bez zkušeností si ale dokáže představit, že utratit dvacet tisíc korun a více za večer není pro řadu hokejistů problém. Každopádně po ukončení profesionální kariéry v roce 2017 si mohl oddechnout. Věděl, že našetřené peníze má kam investovat.

Při ohlédnutí za hráčskými lety Koreise dodnes mrzí, že se nedokázal naplno prosadit v zámoří. K NHL měl blízko, když byl Coyotes vybrán v prvním kole draftu. Nejlepší hokejovou soutěž světa si ale nikdy nezahrál.

Neúspěch v NHL už ale Koreis přešel. „Nějakými fázemi zklamání, lítosti, nechci říkat sebelítosti, kdy jsem v jednom bodě byl opravdu blízko, jsem si už prošel. Vždycky mi to někdo opráší, když se jednou za rok udělá dvacet největších zklamání v prvním kole draftu a je tam moje fotka. Už se tomu jenom směju,“ prozradil někdejší mládežnický reprezentant.

