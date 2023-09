Ukaž tu fotku! Bezpohlavní Columbus řeší další průšvih. Šéf kauzu ustál

S jistou dávkou ironie se dá tvrdit, že alespoň jeden rekord trenér Mike Babcock při svém jepičím návratu do NHL zvládnul. Stal se nejrychleji vyhozeným koučem v historii. V Columbusu o víkendu skončil, aniž by stihnul jediný trénink. S klubem se domluvil na rozvázání spolupráce poté, co vyšlo najevo, že svým svěřencům až příliš zasahoval do soukromí. Pro Blue Jackets nejen těžká rána těsně před startem přípravy, ale také znamení, že organizaci stále sužuje hluboce zakořeněný problém. Ten patrně nese jméno Jarmo Kekäläinen. Finský generální manažer přesto ve funkci zůstává.