Problémový Fin si nedá pokoj! Trojnásobný vítěz světového poháru Harri Olli (38) už má za sebou několik soudních procesů a nyní ho čeká další. Tentokrát je obviněn z fyzického násilí, kterého se měl dopustit na své bývalé manželce.

Posledního přešlapu se finský skokan na lyžích dopustil na začátku minulého roku, když údajně fyzicky napadl svou bývalou manželku, která musela být následně převezena do nemocnice. Společně s ní prý zranil také náhodnou osobu, která se pokoušela ženu před agresivním skokanem chránit. Případ byl poprvé předložen k soudu letos v květnu.

Není to však poprvé, co se Harri Olli dostal pod drobnohled policie a úřadů. V roce 2008, kdy ještě aktivně provozoval svou sportovní kariéru, byl policií zatčen kvůli řízení v podnapilosti a musel jít na třicet dní do vězení.

Ve stejném roce ho pak svaz vyřadil z finské reprezentace, protože byl jen pár hodin před závodem viděn v baru se dvěma prostitutkami. V roce 2012 si vyzkoušel pobyt ve vězení podruhé, když byl obviněn z napadení své partnerky a v cele si odseděl čtyři měsíce.

Problémy Olli způsoboval také samotnému lyžařskému svazu, který ho v roce 2016 musel podruhé vyřadit z reprezentace. Tentokrát kvůli porušení pravidel ohledně vystupování v reklamách na sázkové kanceláře. Mnoho negativních reakcí vyvolal i loni, když během ruské invaze na Ukrajinu podpořil na sociálních sítích ruského prezidenta Vladimíra Putina.