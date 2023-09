Vyhozený šampion Svoboda vyrazil se svojí nástupkyní na kabaret: Pikantní jiskření…

Dvě hodiny prvotřídní show, 600 kostýmů a rekvizit, 45 umělců na jevišti a dva olympionici v hledišti – Nikol Kučerová (34) a David Svoboda (38).

Na jevišti se to hemžilo hubenými i macatějšími, šikovnými i nemotornějšími, nahatějšími i oblečenějšími. Všichni se ale mohli při premiéře revue Czech Cabaret Show v divadle Hybernia přetrhnout.

Před objektivy

Zábavné představení s otevřenými ústy sledoval i olympijský šampion z Londýna Svoboda. V elegantním smokingu a s úsměvem od ucha k uchu pózoval fotografům s neméně okouzlující blondýnkou. Pikantní na tom je, že jde o skikrosařku a trojnásobnou účastnici Her Nikol Kučerovou. Právě ona ho letos v dubnu vystřídala na pozici předsedkyně Komise sportovců MOV. Nadporučík Svoboda z ní rezignoval poté, co v ČT relativizoval válečný akt Rusů na Ukrajině a zároveň připouštěl účast jejich sportovců na OH v Paříži.

Dlouholetí kamarádi

Z rukou ministryně obrany Jany Černochové si následně převzal písemnou důtku. To ruka Kučerové ho jemně držela kolem pasu. On jí doteky galantně oplácel. „Jsme dlouholetí kamarádi. Od duše Cabaret Show Nikol Prokešové jsem dostal dva lístky, tak jsme na poslední chvíli zpunktovali tuhle akci. Byla to vlastně náhoda, ale musím říct, že jsme si to užili náramně,“ řekl Blesku Svoboda.