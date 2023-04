Kučerová vede komisi místo Svobody: Člověk si musí dávat pozor, co říká

Když vloni Putinovy hordy vtrhly na Ukrajinu, Kučerová právě dlela na závodech v ruském středisku Sunny Valley a navzdory tlaku pořadatelů se připojila k mezinárodnímu bojkotu.

„Pro mě to bylo morálně docela jasné. Koukáme s otevřenou pusou, co je v jednadvacátém století možné,“ řekla tehdy. Od středečního podvečera je skikrosařka, která byla na třech olympiádách, šéfkou Komise sportovců ČOV.

Jak se vše seběhlo?

„Sešlo se to poměrně rychle. Pár členů komise mě ukecalo, abych se přihlásila. Myslím, že jsem nakonec byla jediná. Je to časově asi ne úplně vděčná funkce, je poměrně náročná a pořád dobrovolná. Spoustu lidí má rodiny. Holt se to tak sešlo. Jsem ráda, že ostatní chtěli, abych to dělala já. Na jednu stranu se těším, na druhou stranu je mi líto, že tam Dave (David Svoboda) není.“

Proč jste do toho šla?

„Chtěla jsem, aby to někdo dělal. Několik lidí mi říkalo: ´Pojď, byla bys dobrá´. Tak jsem si řekla, že to zkusím.“

Jak byste chtěla ve funkci působit?

„Chci pokračovat v tom, co dělal David Svoboda. Je mi trošku líto, že se vytahovala jenom jeho kauza. David tam za pět let udělal spoustu dobré práce. Snažíme se pomáhat sportovcům, komunikujeme, co je potřeba pro olympiádu, zázemí. Děláme Cenu Gutha-Jarkovského za nejlepší sportovní výkon. Připravovali jsme workshop pro sportovce a chceme dělat další. Chceme tvořit komunitu, když má někdo problém, může se na nás obrátit. Spolupracujeme s programem Duální kariéra, to je téma, které mě hodně zajímá. Směr, který se snažíme jet, je podobný tomu, co dělal David. Nechci vymýšlet nic extra nového. Není to strana jedné ženy.“

Svobodův případ měl ve společnosti velký ohlas. Co jste si z něj vzala pro sebe?

„Asi si člověk musí dávat pozor, co říká, u některých citlivých záležitostí.“

Jak bude komise působit směrem k účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě?

„Naše komise v tom nemá za úkol působit, to není v našich rozhodovacích kompetencích. Můžeme se ptát na názory sportovců a mezi sebou diskutovat.“

Co si myslíte o nedávném doporučení MOV připustit Rusy a Bělorusy do sportovních soutěží?

„Každý sport na to má pohled ze svých konkrétních zkušeností. Já na to svůj názor vyloženě říkat nechci. Chápu argumenty obou dvou táborů. Žádné řešení není stoprocentně dobré. Důležité je najít co nejlepší řešení. To kdybych znala, urvou mi za to ruce...“

Sportovci se poslední dobou k otázce startu Rusů či Bělorusů na olympiádě moc nechtějí vyjadřovat. Chápete je?

„Neochota tam určitě bude, i vzhledem k tomu, co se stalo Davidovi, který musel odstoupit za jedno nešťastné vyjádření. Napětí ve společnosti je. Nikomu se nedivím, že se k tomu nechce vyjadřovat. Sportovci jsou zvyklí vyjadřovat se k výkonu, ke svému sportu. Nemají povinnost se vyjadřovat k politickým rozhodnutím.“

Stejně jako Svoboda jste zaměstnancem resortního centra Dukla. Řešila jste tam svůj nástup do čela Komise sportovců?

„Samozřejmě jsme se o tom bavili, to jsou interní věci.“

Co máte teď v plánu?

„Během příštího týdne se budeme bavit o společném hovoru, který máme pravidelně. Řekneme si, jaké jsou naše priority. Teď jsem nový předseda, tak bych se s ostatními chtěla poradit. Ale budeme pokračovat v tom, co děláme. Od příštího týdne začneme pracovat intenzivně na ceně Gutha-Jarkovského, v které hlasují sportovci, a začneme připravovat workshop.“