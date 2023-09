Co by za to jiní dali! Nedvěd o Zachovi: Reprezentací pohrdá. Na rovinu...

Před loňským šampionátem ve Finsku kroutil hlavou. „Z mého pohledu je skoro až ostuda, že tak mladý kluk nechce reprezentovat,“ pravil tehdejší generální manažer Petr Nedvěd poté, co mu Pavel Zacha vrátil pozvánku do přípravy. Po roce a půl je téma na stole znovu. Bývalý renomovaný útočník NHL se vrátil k reprezentaci a s trenéry začne ladit sestavu pro květnovou Prahu.

Je pro vás Pavel Zacha dál uzavřená kapitola, anebo spíš sedí: co bylo – to bylo?

„Jsou tu noví trenéři a s nimi nový start pro všechny hráče včetně Pavla Zachy. Když se vrátím k loňsku, z mé strany už to nedávalo smysl. Jak už jsem dříve říkal, Pavla znám z Liberce, měl jsem tu čest si s ním zahrát, vycházeli jsme spolu výborně. Tenkrát byl bažant, ale dobrej a hodnej kluk. Taky jsem rád, že se mu daří v Bostonu, protože v New Jersey to nebylo ani podle jeho představ, ani klubu. Zkrátka mu fandím, ale…“

Ale?

„Chci říci, že tohle je jedna kapitola a pak je tu druhá. Ta je o tom, že z nějakého důvodu nechce reprezentovat. Což je škoda. Hlavně pro Pavla. Pořád se vracím k hráčům, jako byli Reichel, Ručinský, Šlégr, Jágr a hromada dalších. Ti ve své době jezdili, kdykoli trochu mohli. Zatímco Pavel reprezentací pohrdá, což je pro mě obrovské zklamání. Bohužel, jakmile dojde na lámání chleba, notoricky odmítá přijet každému manažerovi nároďáku. Tady není o čem.“

Jak to poběží dál?

„S trenéry jsme se domluvili, že teď nebudeme šít nic horkou jehlou, uvidíme, jak se nová sezona vyvine, a v pravý čas si řekneme, zda Pavla oslovíme, anebo ne. Nevylučuju, že i kdyby měl Pavel v půlce sezony 50 gólů, stejně nebudeme mít zájem. To říkám na rovinu. Uvnitř týmu si musíme říci, za jakých podmínek do toho půjdeme, nebo ne. Je potřeba nalít si čistého vína. Naprosto chápu, pokud se hráč NHL jednou za uherský rok omluví. Pokud se tak děje v podstatě každý rok, je něco špatně. Pavlův nezájem je dlouhodobý. Nestěžuju si, konstatuju.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou...

Pokud si dobře pamatuju, na ZOH 2022 a následné MS jste spolu byli v předstihu domluveni. První akci zrušila pro své hráče NHL, pak se omluvil hráč. To sedí?

„Ano. Řekli jsme si, že když bude ve formě a z naší strany bude zájem, přijede na olympiádu. Padlo ano. Na to konto jsem mu řekl o mistrovství světa, že je to v mých očích podobně důležitá akce a že nejde vybírat si tu, která se mu líbí víc. Hokej není tenis, kde si Federer vybíral, kam vyrazí. Pavel mi slíbil, že na šampionát přijede a že by na olympiádu v případě dobré výkonnosti rád jel. Ale nakonec se před mistrovstvím rozhodl nejet.“

Připadal jste si divně?

„To taky. Hlavně mi to bylo líto za něj. Pavel mohl mít kolem krku bronzovou medaili. Kdo ví, třeba by nám loni pomohl k ještě většímu úspěchu, protože hokejista je to vynikající. Ale třeba mu na tom nezáleží, to musí říci on sám. Naší odpovědností je určit, zda pro nás takový hráč má smysl, nebo nemá. Protože, jak vidno, o národní tým dlouhodobě nejeví zájem. Já i moji předchůdci se s tím museli poprat a vyrovnat. Zmíním velké klišé, ale pravdivé. Hokej není golf nebo tenis. Hokejový tým je založený na vnitřní chemii, na vzájemných vztazích a já věřím, že pro mistrovství světa v Praze vytvoříme fungující mančaft po všech stránkách.“

Trenér Radim Rulík plánuje se Zachou telefonát, aby jej lépe poznal a k něčemu se třeba i dobrali. S tím asi souhlasíte, nebo ne?

„Jasně, je to důležité. I já sám chci s Pavlem tohle téma oživit a konečně dojít k důvodům, které mu dlouhodobě brání říci ano reprezentaci. Protože tohle není náhoda. Co by za to jiní dali.“

Pavel Zacha většinou zmínil zranění, nedoporučení od agenta či únavu. Váš pohled?

„Každý rok něco jiného, to vás brzy přestane bavit. Jakmile mi řekl, že mu agent nedoporučuje mistrovství světa… Pardon, ale mě absolutně nezajímá, co mu agent doporučuje, nebo ne. Pavel je dospělá osoba a samostatná jednotka. Kdyby chtěl reprezentovat, žádného agenta neposlouchá. My všichni měli agenty. Myslíte, že Pastrňák s Krejčím nemají agenta, Jágr, Ručinský a další?“