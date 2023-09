Uvolněné Češky obraly Srbky o set. Tohle nás posouvá, chválí Hodanová

České volejbalistky na úvod kvalifikace o OH porazily Dominikánskou republiku • FIVB

Stejně jako na nedávném mistrovství Evropy ukradly favoritkám set, na senzaci to však nestačilo. České volejbalistky prohrály v olympijské kvalifikaci se Srbskem 1:3 a připsaly si třetí prohru ze čtyř utkání, čímž už se naděje na postup stala jen utopií. „Nejdůležitější bylo, že jsme hráli uvolněně. Když hrajeme uvolněně, předvádíme skvělý volejbal,“ pochvaloval trenér reprezentace Giannis Athanasopoulos sympatický výkon týmu.

Oproti zápasu s Čínou zamíchal kouč sestavou, ve které nově nastoupily smečařka Eva Hodanová, blokařka Ema Kneiflová a libero Veronika Dostálová. „Chtěl jsem vidět, co dokážou ostatní hráčky. A musím říct, že všechny, které se dostaly na hřiště, odvedly opravdu výbornou práci,“ ocenil Athanasopoulos.

Jeho svěřenky předvedly proti mistryním světa a vicemistryním Evropy několik skvělých momentů. V koncovce druhé sady však jejich snahu o srovnání na 1:1 překazila hvězdná Tijana Boškovičová, autorka 30 srbských bodů.

Ani za stavu 0:2 se Češky nevzdaly, a když v koncovce třetí sady odvrátily tři mečboly, získaly dramatický set poměrem 32:30. Setbol proměnila nejproduktivnější česká univerzálka Gabriela Orvošová.

„Vyhraný set proti takovému soupeři se cení a doufám, že nás to posune i v dalších zápasech, kde bychom mohly mít větší sebevědomí,“ prohlásila Eva Hodanová. Čtvrté dějství si už Srbky pohlídaly výsledkem 25:20.

„Jsem ráda, že jsme opět ukázaly, že dokážeme s takovým soupeřem hrát vyrovnaně. Bohužel v koncovkách se vždy ukáže jejich zkušenost, kdy zatlačí a neudělají chyby. Jsme ale rády, že jsme to v každém setu dotáhly právě až do koncovek,“ řekla Dostálová.

Srbsko je na turnaji zatím stoprocentní a kontroluje jednu ze dvou postupových příček. To Češky už jsou ze hry o Paříž prakticky venku.

Přesto mají na turnaji před sebou ještě tři duely, ve kterých chtějí uspět. „Poprvé zažíváme tak nabitý program, kdy hrajeme skoro každý den. Právě teď pro nás přicházejí ty nejdůležitější zápasy proti Mexiku a Ukrajině, což jsou soupeři podobné úrovně, jakou máme my. A pak se ještě setkáme s dalším týmem, který je ve světovém žebříčku okolo desáté příčky, a to je Kanada. Na to se těšíme. Teď nás čeká volný den a dobře se připravíme,“ vypočítával Athanasopoulos. Souboj s Mexikem je na programu v pátek od 10.00.

Skupina A v Ning-po (Čína):

Srbsko - Česko 3:1 (20, 22, -30, 20)

Rozhodčí: Kang Ču-hi (Korea), Gerothodoros (Řec.). Čas: 119 min. Diváci: 1650.

Sestava a body Česka: Hodanová 13, Koulisiani 8, Orvošová 15, Mlejnková 13, Kneiflová 8, Valková 1, libero Dostálová - Pavlová, Pelikánová 1, Brancuská 1, Bukovská 4. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Srbska: Boškovičová 30, Aleksičová 16, Bušová a Lozová po 12.

Nizozemsko - Ukrajina 3:0 (23, 21, 16)

Dominikánská republika - Mexiko 3:0 (17, 25, 16)

13:30 Čína - Kanada.

Tabulka: