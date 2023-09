Salákova žena po šestém porodu: Známá skladba jako magické znamení!

Už měl kompletní pětku a nyní přibyl brankář jako on, s nadsázkou řečeno. Hokejový gólman Alexander Salák (36) přivítal se svou ženou Míšou (37) o víkendu již šestého potomka, kterého pojmenovali Marvin. Šťastná maminka navíc na sociální síti zveřejnila až zvláštní náhodu!

Ten kouzelný okamžik, kdy na svět přivede nový život, zažila Michaela Saláková už pošesté. V sobotu 23. září se jí a jejímu manželovi Alexanderovi narodil malý Marvínek. V pořadí se jedná o jejich čtvrtého syna a celkově šesté dítě. Hrdá maminka se navíc pár dní po porodu svěřila se zajímavou náhodou.

Před několika dny totiž Míša zveřejnila na instastories video z dopravní zácpy, přičemž z rádia hrál hit I gotta feeling od hudební skupiny Black Eyed Peas. „Hele a teď tady ze zácpy vysílám jedno přání směr Podolí, a nemusí to být nutně tonight (to mi tam do toho hrálo jen rádio…),“ napsala Saláková chvíli před porodem s odkazem na refrén ,,That tonight´s gonna be a good night“ (v překladu Že dnešní noc bude dobrá). „Takže aktuální porod přesně podle toho Sebíčkovo, ok? Děkuju,“ dodala.

To ale nebylo naposledy, co známá hudební skladba hrála Míše v uších. „Pamatujete, jak jsem sem dávala tři dny před porodem tohle stories a v rádiu hrála tahle písnička?“ ptala se drahá polovička brankáře, který v minulosti oblékl i reprezentační dres. „Když jsem přišla po porodu na pokoj, dole v restauraci byla svatba a hrála zrovna tahle písnička. Náhoda? Nemyslím… Sny se plní, nejen o Vánocích,“ dojímala se nad videem z porodnice, kde hrála právě zmiňovaná písnička I gotta feeling. Salákovi tak dostali znamení od vyšší moci, že v případě Marvínka bude vše v pořádku.